Palmeiras anuncia contratação de Aníbal Moreno, primeiro reforço para 2024

O Palmeiras anunciou na tarde de quarta-feira (15) a contratação do meio-campista Aníbal Moreno.



O jogador de 24 anos assinou contrato com o Palmeiras até dezembro de 2028, e irá se apresentar ao novo clube em janeiro do ano que vem -após a abertura da próxima janela internacional de transferências.

O Alviverde pagará 7 milhões de dólares (cerca de R$ 34 milhões na cotação atual) de forma parcelada ao Racing, com mais 1 milhão de dólares (R$ 4,9 milhões) por metas a serem cumpridas pelo jogador com a camisa alviverde.





Aníbal é a reposição de Danilo, negociado no início do ano com o Nottingham Forest. O Alviverde negociou a cria da Academia por cerca de R$ 110 milhões, mas não conseguiu encontrar no mercado uma reposição à altura. Abel Ferreira precisou improvisar Zé Rafael como primeiro volante, e até hoje o Palmeiras atua com o camisa 8 nessa posição.





Aníbal não será o único reforço do Palmeiras para 2024. Além de um meio-campista marcador, o clube buscará no mercado da bola um meia ofensivo e um atacante que jogue pelo lado do campo.