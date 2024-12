Palmeiras assina com casa de apostas como novo máster por R$ 100 milhões

A Sportingbet será a patrocinadora máster do Palmeiras a partir de 2025. O acerto confirma o que a presidente Leila Pereira já havia dito ao longo do ano: é o fim da era Crefisa no Alviverde após 10 anos de parceria.





O Palmeiras assinou na madrugada desta terça-feira (24) um contrato de três anos com a Sportingbet como nova patrocinadora máster da camisa, com possibilidade de renovação por mais um, por R$ 100 milhões fixos por temporada. Os valores podem chegar a R$ 170 milhões por ano com metas atingidas, como por exemplo a conquista de títulos -como já funcionava no acordo com a Crefisa. A informação inicial foi publicada pelo ge e confirmada pelo UOL.





Expectativa do Alviverde é que o uniforme ultrapasse os R$ 200 milhões com novas marcas. O Palmeiras ainda tem a manga, a omoplata e a barra da camisa em aberto para receber outras marcas, essas negociações não aconteciam antes pela exclusividade no acordo com Crefisa e FAM.





Acordo garante patrocínio máster da Sportingbet nos times masculino e feminino profissional. O valor será único para ambos com valores destinados ao orçamento de ambas em predeterminação de divisão para cada setor.





A estreia da Sportingbet na camisa do Palmeiras será ainda no início de janeiro. A equipe estreia oficialmente em 2025 no Paulistão no dia 15 de janeiro contra a Portuguesa.