Palmeiras ativa 'time da virada' e vence com gol de joia na Libertadores

O Palmeiras superou um primeiro tempo apático e uma arbitragem confusa para vencer o Liverpool-URU de virada, por 3 a 1, no Allianz Parque, pela segunda rodada da Copa Libertadores. O resultado garantiu a primeira colocação do Grupo F.



Rosso marcou para os uruguaios após cobrança de falta, Aníbal Moreno deixou tudo igual, Flaco López virou e Estevão balançou o Allianz Parque. O Palmeiras chegou a 17 jogos de invencibilidade como mandante na Libertadores.

O jovem de 16 anos fez seu primeiro gol pelo profissional do Palmeiras e saiu ovacionado. Foi o primeiro jogo de Estevão como titular desde a chegada ao profissional, e a boa atuação rendeu aplausos e muita cantoria por parte das arquibancadas.



A partida contou com uma arbitragem confusa, muita demora do VAR e distribuição de cartões amarelos. A demora nas checagens pelo árbitro de vídeo irritou os presentes no Allianz Parque, assim como jogadores e comissões técnicas. No campo, o árbitro Angel Artega aplicou seis amarelos apenas no primeiro tempo.

O próximo jogo do Palmeiras será no domingo, contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira tenta o tricampeonato consecutivo.

PALMEIRAS

Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno (Menino), Ríos e Veiga; Estêvão (Mayke), Luis Guilherme (Rony) e Flaco López (Endrick). T.: Abel Ferreira





LIVERPOOL (URU)

Sebastián Lentinell; Kevin Amaro, Matías de los Santos, Agustín Cayetano (Bregante), Jean Pierre Rosso Miguel Samudio (Ignacio Rodríguez); Lucas Lemos, Martín Barrios (Diego Rodríguez), Diego García (González); Luciano Rodríguez, Matías Ocampo (Nicola). T.: Emiliano Alfaro





Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Angel Artega (VEN)

Assistentes: Antoni Garcia (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Benjamin Saravia (CHI)

Cartões amarelos: Samudio (Liverpool-URU), Flaco López (Palmeiras); Aníbal Moreno (Palmeiras); Diego Garcia (Liverpool-URU); Cayetano (Liverpool-URU); Ocampo (Liverpool-URU); Iginacio Roríguez (Liverpool-URU)

Gols: Rosso (Liverpool-URU); Aníbal Moreno (Palmeiras), Flaco López (Palmeiras), Estevão (Palmeiras)