Palmeiras bate Corinthians por 2 a 0 no primeiro clássico após final tensa do Paulista

No primeiro jogo entre Palmeiras e Corinthians depois da final do Campeonato Paulista, o time alviverde levou a melhor. Venceu por 2 a 0 em partida disputada na Arena Barueri -o Allianz Parque recebe a turnê de despedida de Gilberto Gil. Desde 2017 o Corinthians não vence o Palmeiras no Brasileiro quando joga como visitante.





O Palmeiras marcou dois gols logo no primeiro tempo. O primeiro, aos 14 minutos, foi de Joaquín Piquerez. O segundo veio apenas cinco minutos depois, aos 19, foi de Emiliano Martínez.





O Corinthians, que venceu o time alvinegro na final do Paulista, teve dificuldades para ligar defesa e ataque durante o jogo. A bola não chegava nos principais atacantes do time, Yuri Alberto e Memphis Depay. O time estava com defasagens -Gustavo Henrique, Fabrizio Angilerri, Rodrigo Garro ficaram fora por lesões, e o técnico Ramon Díaz havia sido expulso na última rodada.





No segundo tempo, o Palmeiras não manteve o mesmo ritmo ofensivo, embora não tenha entrado mal. O Corinthians, com melhora tímida, terminou o jogo fazendo a primeira tentativa que chegou ao gol aos 46.





Por volta dos 22 minutos, em meio a uma cobrança de falta do Palmeiras, uma pipa caiu no gramado. Gustavo Gomes destruiu o objeto. A falta resultou num cruzamento de Estevão para Vitor Roque, que marcou o terceiro gol da partida. Seria primeiro do jogador pelo time, mas acabou anulado.





Roque veio do Barcelona por 25 milhões de euros, mais de R$ 154,6 milhões, em fevereiro deste ano. A compra é a maior da história do Palmeiras e, segundo o TransferMarket, a maior do futebol brasileiro.





Depois da anulação, o jogador fez outra tentativa, que foi defendida por Matheus Donelli, reserva do goleiro Hugo Souza. Aos 30 minutos do segundo tempo, ele e Estevão saíram.





Sem reação alvinegra, a torcida palmeirense já gritava "olé" aos 41 minutos.





FICHA TÉCNICA





PALMEIRAS 2x0 CORINTHIANS





Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)

Data: 12 de abril de 2025 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Árbitro Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Árbitro Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (ES)

Público: 19.297

Renda: R$ 1.172.275,00





Cartões amarelos: Weverton, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Richard Rios e Micael (Palmeiras) e André Ramalho, José Martínez, Memphis Depay, Yuri Alberto e Matheuzinho (Corinthians).





GOLS: Palmeiras: Piquerez e Emiliano Martínez, aos 13 e 18 minutos do primeiro tempo.





PALMEIRAS: Weverton, Bruno Fuchs (Giay), Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Rios (Aníbal Moreno) e Estêvão (Paulinho); Felipe Anderson, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.





CORINTHIANS: Matheus Donelli, Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu (Hugo); Raniele (Romero), José Martínez (Héctor Hernández), Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.