Palmeiras bate Juventude por 3 a 0 no Brasileirão

O Palmeiras bateu o Juventude em Caxias do Sul na noite deste sábado (21) pelo Campeonato Brasileiro.

O primeiro gol saiu logo aos oito minutos de jogo, quando Dudu cruzou para Zé Rafael marcar. Rony ampliou aos 30. Na etapa complementar, Gabriel Menino, aos 46, fechou o placar.

O próximo jogo do Verdão é pela Libertadores, na terça-feira (24), às 21h30. No Brasileirão, no domingo (29), clássico contra o Santos, na Vila Belmiro.





Já o time gaúcho vai encarar o Fortaleza no sábado (28), às 20h30, pela série A.