Palmeiras bate Emelec e segue 100% na Libertadores

O Palmeiras derrotou o Emelec por um a zero na noite desta quarta-feira (18) pela Copa Libertadores da América. Com a vitória, o alviverde atingiu a marca de melhor ataque da história da fase de grupos do torneio, com 21 gols.

O único gol da partida foi marcado por Danilo aos 28 da etapa complementar.

Com 15 pontos em 5 jogos, o time paulista segue com 100% de aproveitamento na competição.





O próximo compromisso é pela Série A do Campeonato Brasileiro no sábado (21), quando viaja para enfrentar o Juventude às 19h. Na Libertadores, recebe o Deportivo Táchira na terça-feira (24), às 21h30.