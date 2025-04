Palmeiras buscou reforço 'inegociável' na Europa por novo pilar na era Abel

O meio-campista Emiliano Martínez chegou ao Palmeiras nesta temporada com poucas credenciais e desconfiança por parte da torcida, que não aprovou o reforço que chegou do futebol dinamarquês. No entanto, o uruguaio de 25 anos precisou de apenas seis jogos para convencer Abel Ferreira de que merece uma vaga no time.





Martínez resolveu problema que Abel apontou no time do Palmeiras. No empate por 1 a 1 contra o Água Santa, ainda na fase de grupos, Abel Ferreira reclamou com sua comissão técnica da falta de pegada do seu meio-campo naquele confronto. Aníbal Moreno e Fabinho formaram a dupla de volantes, quando Abel ainda estava rodando o elenco.





Abel escalou Emi Martínez entre os titulares no jogo seguinte e ele não saiu mais do time. O Palmeiras venceu a Inter de Limeira por 3 a 0 na estreia do volante como titular e o jogador ganhou a vaga de Aníbal Moreno, que teve uma queda de desempenho no segundo semestre do ano passado.





A torcida não aprovou inicialmente os valores e a liga que o atleta atuava, mas Emi já caiu nas graças da torcida. O Palmeiras pagou cerca de R$ 44 milhões + bônus por 75% dos direitos para tirar o jogador do Midtjylland, da Dinamarca - longe de ser uma das principais ligas da Europa.





O Palmeiras já acompanhava Martínez há um bom tempo, mas o jogador tinha status de 'inegociável' em seu ex-clube. Em setembro do ano passado, Anderson Barros iniciou os contatos com o estafe do atleta e o dirigente Leonardo Holanda chegou a viajar à Dinamarca para conversar com o clube, que de início nem quis abrir negociação pois o considerava o melhor jogador do time.





Os contatos foram retomados no início deste ano e surgiu a chance de contratá-lo. Emi assinou com o Palmeiras até o fim de 2029.





Na opinião do jogador, o que fez a diferença para o seu bom desempenho em campo foram seus companheiros e as pessoas que trabalham no clube.





"Eu tive uma adaptação bastante rápida. Isso graças aos companheiros e às pessoas do clube. Estou me sentindo muito bem, como em casa, e isso me ajuda bastante a transmitir isso nas partidas", disse Emi na zona mista do Allianz Parque após a semifinal contra o São Paulo.





"Queria agradecer todos aqui no Palmeiras. Eles ajudam para que essa adaptação seja muito mais rápida e isso ajuda muito os jogadores que chegam", acrescentou.





Emiliano Martínez seguirá como titular do Palmeiras para as finais do Paulistão. As finais serão neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, e no dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.