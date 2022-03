Palmeiras e Athletico decidem Recopa no Allianz Parque nesta quarta

Depois de empatar em 2 a 2 no jogo de ida, na Arena da Baixada, Palmeiras e Athletico-PR decidem nesta quarta-feira (2), às 21h30, o título da Recopa Sul-Americana, no Allianz Parque, em São Paulo.

O jogo deve ter o maior público no estádio neste ano. Mais de 28 mil ingressos já haviam sido vendidos até a manhã desta terça (1º). Até o momento, a partida com maior quantidade de torcedores no Allianz Parque em 2022 foi a vitória do Palmeiras contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista, em que 22.589 pessoas compareceram ao evento.

Esta é a segunda vez de cada equipe na Recopa Sul-Americana. O Palmeiras disputou o título no ano passado, mas acabou superado pelo Defensa y Justicia. Já o Athletico-PR perdeu para o River Plate em 2019.





O Palmeiras, aliás, vive um momento singular na sua história recente. Desde o início da era Crefisa, em 2015, o clube pela primeira vez não tem um centroavante sequer considerado pronto ou adequado para ser titular do clube.





Hoje, da posição, apenas Rafael Navarro está nos planos futuros do Palmeiras. A não ser que algo mude, a decisão é também não oferecer renovação de contrato a Deyverson, cujo vínculo se encerra em junho. O que indica que ele não é visto pela comissão como material para titularidade.

Ninguém no Palmeiras esconde que Navarro ainda não está pronto para vestir a 9. O próprio técnico Abel Ferreira deu essa declaração após o empate sem gols do Palmeiras no sábado, com a Inter de Limeira, pedindo à torcida que tenha paciência com o jogador, que tem a confiança da comissão.





Não deve acontecer, mas Abel falou também que o clube recebeu propostas para vender o ex-jogador do Botafogo, e que isso seria prova da qualidade dele. Nesse caso, o Palmeiras ficaria com zero jogador da posição.





O Palmeiras tem monitorado o centroavante Manuel López, 21, do Lanús (ARG). Ele faz parte do banco de dados do clube, mas não existe nada de mais concreto sobre ele. Na semana passada, veio à tona contato da diretoria do clube com o estafe de Pedro, do Flamengo. O clube carioca não quer vender o atleta.





Além de contratar um atleta para a posição, o Palmeiras vive também a expectativa de promover Endrick, que terá 16 anos em 21 de julho, quando vai assinar seu primeiro contrato profissional.





Enquanto isso, o clube vai caçando com o que tem. Rony jogou por muito tempo improvisado na função, e Raphael Veiga também foi testado pelo setor. O primeiro parou de render. O segundo, fez dois jogos na função, com desempenho apenas regular.





Centroavantes de ofício do Palmeiras desde 2015*





2015 - Leandro Pereira, Alecsandro, Lucas Barrios, Cristaldo e Gabriel Jesus

2016 - Leandro Pereira, Alecsandro, Lucas Barrios, Cristaldo e Gabriel Jesus

2017 - Borja e Deyverson

2018 - Borja e Deyverson

2019 - Arthur Cabral, Borja, Luiz Adriano e Deyverson

2020 - Luiz Adriano e Deyverson

2021 - Luiz Adriano, Papagaio e Deyverson

2022 - Deyverson e Rafael Navarro *Não computa atletas da base promovidos esporadicamente





Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Horário: 21h30

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)