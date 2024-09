Palmeiras e Botafogo ganham 'presentes' na briga pelo título

O Natal está longe, mas Botafogo e Palmeiras ganharam nesta rodada presentes que podem fazer com que eles comemorem muito em dezembro. Na corrida pelo título brasileiro, eles poderiam até ter tropeçado na 27ª rodada. Só que adversários deram uma bela colaboração nos lances capitais que definiram as vitórias dos dois melhores colocados do campeonato -a diferença entre eles é de três pontos.



Foi uma rodada em que os times que estão de olho na Libertadores -Botafogo, Fluminense, Flamengo, São Paulo e Atlético-MG- não usaram força máxima. Cada um colheu frutos diferentes das suas escolhas. E quem pagou o preço mais alto foi o Flamengo, já que a derrota para o Grêmio o deixa muito mais longe de imaginar uma reviravolta que resulte no título brasileiro.

FELIPE MELO E RAYAN DÃO BOBEIRA



"Falar sobre Felipe Melo nesta segunda-feira (23) seria quase que uma covardia, acho que não seria correto", disse o técnico Mano Menezes.

Jogo nos acréscimos. Experiência nas costas. Bola dominada dentro da área e uma linha da passe relativamente simples. Mas Felipe Melo foi pressionado, levou uma trombada ombro a ombro e entregou a bola para Gregore dentro da área.



Ficou muito fácil para Luiz Henrique, que recebeu o passe sem goleiro, fazer o gol da vitória do Botafogo sobre o Fluminense. Lei do ex, né? Até por isso a comemoração foi tímida. Mas não menos importante, diante dos pontos que dão ao Botafogo a folga na liderança.

O Palmeiras vem logo atrás porque Rayan "viajou" na hora de dar um passe para trás. Flaco López ficou cara a cara com Léo Jardim e fez o gol da vitória sobre o Vasco.



Duas bobeiras clamorosas, evitáveis, e que foram muito bem aproveitadas pelo times que, no momento, brigam com mais afinco pela ponta.

"Rayan teve um erro que faz parte do processo. Jogador jovem, teve um erro há pouco tempo. Sabemos como é pesado para ele, mas acho que fica como reagimos depois de mais um erro individual", disse Rafael Paiva, técnico do Vasco.



RECORDE DE PÚBLICO PAGANTE

O Vasco e Palmeiras no Mané Garrincha, em Brasília, se tornou o jogo com maior público pagante no Brasil em 2024.



Oficialmente, a partida teve 62.186 pagantes, desbancando o Flamengo x Bahia, no Maracanã, pela Copa do Brasil, que teve 60.839 pagantes.

A renda bruta foi de R$ 7.496.563, também a maior no país até agora.



A administração do estádio reformou o gramado, que também vai receber o clássico entre São Paulo e Corinthians e, em outubro, jogo da seleção brasileira contra o Peru.





FLAMENGO 'LARGA' O BRASILEIRO



Pensando na Libertadores, o Flamengo deixou nada menos do que 12 jogadores no Rio. Apostou nos reservas e se deu mal.



Embora tenha até jogado relativamente melhor do que poderia se esperar, diante de um cenário de pressão, esfacelamento físico e distância para o líder Botafogo.



"O Flamengo jogou, o Grêmio ganhou", resumiu Tite.



Fato é que essa "largada" do Brasileiro está custando caro. São três jogos sem vencer na competição. Perdeu para Corinthians, Grêmio e empatou de forma dolorosa diante do Vasco. Apesar do jogo a menos, tem 11 pontos atrás do líder. Briga pelo título parece muito improvável nesse ritmo.



SÃO PAULO POUPA DE NOVO E SE DÁ MAL



O Flamengo só não está em situação pior na tabela porque o São Paulo também está de olho na Libertadores. Zubeldía colocou nove reservas como titulares diante do Internacional. O time até começou muito bem. Mas não sustentou a vantagem diante de um Internacional muito concentrado e traiçoeiro na marcação pressão.



O São Paulo levou virada por 3 a 1 e agora precisa se precaver de cometer os mesmos erros, com o time titular, se quiser superar o Botafogo quarta-feira, no jogo de volta das quartas de final.



OS LANCES CAPITAIS DA ARBITRAGEM



A rodada teve alguns lances polêmicos e que geraram discussão a respeito da arbitragem.



Marcelo não foi expulso e não deram pênalti no Cano.



No clássico carioca, um pisão do lateral do Fluminense em Matheus Martins e uma penalidade reclamada pelo Fluminense no centroavante passaram em branco por parte da arbitragem. A interpretação sobre a jogada com Marcelo é de que não foi intencional. Poderia ter resultado em expulsão.



Vasco x Palmeiras: por que não foi pênalti?



Bola cruzada, toca no braço recolhido de Vanderlan. O árbitro Rafael Rodrigo Klein marca falta, fora da área. O VAR chama. Ele percebe que a jogada foi dentro da área, mas que o braço estava recolhido e não aberto. Infração anulada. O Vasco reclamou.



Carlinhos expulso



O atacante do Flamengo levou vermelho direto após tocar com a mão no rosto de Kannemann, do Grêmio. Tudo bem que o argentino exagerou na interpretação. A arbitragem deu vermelho direto. O VAR não interferiu, mesmo com o contato não sendo tão forte.



DEYVERSON DE VILÃO A HERÓI



Deyverson sofreu pênalti. Deu uma valorizada, mas foi. Ele cobrou e perdeu. E quem defendeu foi logo um goleiro formado na base do Atlético-MG, Cleiton. Mas o atacante não se abateu. Quando Rubens disparou um cruzamento da esquerda, ele mostrou presença de área e abriu o placar na vitória do Galo por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino.



Foi o primeiro gol de Deyverson pelo clube. Na comemoração, pediu desculpa pelo equívoco anterior. Mas ninguém ligou. Deyveron ainda deu uma casquinha de cabeça que gerou o terceiro gol, feito por Hulk. Mesmo poupando pensando na Libertadores, o Atlético venceu com tranquilidade.



DEPAY TÁ ON



Foi um fim de semana de festa na Neo Química Arena. Se as mulheres comemorariam o título brasileiro no domingo, os homens tiveram uma ótima e importante vitória no sábado. Teve estreia de Memphis Depay no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO.



O Corinthians ainda está na zona de rebaixamento, mas parece que a fuga é questão de rodadas. Até pelo desempenho coletivo e dos reforços que chegaram, como é o caso do holandês. Depay tá on, quase fez um gol, mas reconheceu que precisa melhorar a forma física.



"Em um estádio assim e com uma torcida assim, tenho certeza que vamos encontrar o caminho para melhorar", disse Memphis.



O BAHIA ANOTOU A PLACA?



A goleada da rodada ficou por conta do Fortaleza, que fez 4 a 1 sobre o Bahia. Um atropelo. Destaque para Marinho, que fez dois gols. O Fortaleza está de olho na Sul-Americana e precisa reverter o placar diante do Corinthians. Mas já se recuperou após dois tropeços no Brasileiro. São quatro pontos atrás do líder.