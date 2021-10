Palmeiras encara América-MG em busca de equilíbrio na defesa

Em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras encara o América-MG nesta quarta-feira (6). A diferença para o líder Atlético-MG é de 10 pontos, mas a preocupação do técnico Abel Ferreira é outra: o desempenho defensivo da equipe.



A partida será às 21h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, com transmissão da Globo e do Premiere.



Entre os 20 times do torneio, apenas quatro sofreram mais gols do que os 26 do Palmeiras, sendo que três deles ocupam as últimas posições da tabela: a Chapecoense (36), última colocada da competição, o Bahia (35), 17º e também na zona de rebaixamento, o Santos (28), 16º, e o Athletico (29), 9º.

No último domingo (3), de novo por não conseguir jogar em casa sem levar gols, a equipe alviverde ficou no 1 a 1 com o Juventude, atual ocupante da 15ª posição na tábua de classificação.



O que causa irritação no treinador português é ver que o time não apresenta no Brasileiro a solidez defensiva que o levou à final da Libertadores contra o Flamengo, partida que será disputada em 27 de novembro.



"[Os jogadores] foram avisados que [o Juventude] iria procurar a bola parada e a transição. Era fundamental ter segurança, paciência e velocidade. Os números são claros como água. Temos média de gols sofridos de times da zona de rebaixamento. Temos de melhorar o compromisso coletivo defensivamente porque é o que essa equipe tem na Libertadores", se queixou.



Nos últimos sete jogos pelo Brasileiro, apenas em um (vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense) o Palmeiras não sofreu gols. No mesmo período, foram quatro confrontos de mata-mata pelo torneio sul-americano, sendo dois deles no Allianz Parque, sem ser vazado.



"Os números não mentem. Não posso entrar em campo e sofrer gols da forma que estamos sofrendo. Não posso ter 22 jogos e 26 gols sofridos. É falta de compromisso coletivo defensivo", completou Abel Ferreira, descontente após o empate do último final de semana.



Para enfrentar o América-MG, ele não poderá escalar os jogadores convocados para as partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo: Weverton (Brasil), Piquerez (Uruguai) e Gustavo Gómez (Paraguai). Marcos Rocha, com lesão muscular, foi vetado pelo departamento médico. Mayke ainda se recupera de cirurgia no joelho.



Assim, Abel deve escalar a seguinte formação: Jailson; Gabriel Menino, Luan, Renan e Jorge; Felipe Melo, Danilo, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Luiz Adriano.



O português deixa claro que considera que seus jogadores precisam ter no Brasileiro a mesma atenção que mostram na Libertadores.



"Por que temos um empenho na Libertadores extraordinário? Porque está com foco e atenção no máximo. É uma crítica coletiva e o treinador está dentro. Não é da defesa ou dos avançados. É de todos."