Palmeiras já trabalha com ideia de que Abel Ferreira vai sair ao fim da temporada

A despeito da conquista da vaga na final da Libertadores, são cada vez mais claras e maiores as evidências de que Abel Ferreira não deve cumprir integralmente o contrato com o Palmeiras, que termina no fim de 2022. De acordo com pessoas do clube ouvidas pela reportagem, havia internamente a quase certeza de que o técnico deixaria o time já no fim deste ano.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

A presença na decisão abre uma brecha para que o casamento seja um pouco mais longo e adentre 2022. Uma nova conquista continental, que levaria o Palmeiras novamente ao Mundial de Clubes, poderia estender a parceria. Tudo dependeria da final contra o Flamengo.



Ainda sem sede definida, mas com os Emirados Árabes aparecendo como principal candidato, o Mundial deve acontecer em fevereiro de 2022. E com mais uma Libertadores no bolso e a chance de ganhar o título de clubes de maior abrangência internacional, é difícil imaginar Abel se despedindo antes da disputa.

Continua depois da publicidade



Mesmo com uma possível conquista de título, porém, acredita-se que a permanência de Abel, cujo contrato tem ainda uma cláusula de renovação automática para 2023, não deve mesmo acontecer depois da hipotética participação no torneio.



A declaração do técnico na entrevista coletiva após o jogo contra o Galo, revelando ter prometido aos jogadores que "não os abandonaria" até o fim deste ano, veio apenas evidenciar o tom de adeus.