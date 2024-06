Palmeiras encara o Botafogo nas oitavas da Libertadores

Metade das vitórias do Palmeiras em 2024 tem gols nos minutos finais

O Palmeiras voltou a mostrar a sua especialidade e venceu o Criciúma com gol nos acréscimos por 2 a 1 no último domingo (2). O time venceu metade das partidas da temporada com gols nos minutos finais. Essa é uma rotina com o técnico Abel Ferreira.