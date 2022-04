Palmeiras faz 4 no São Paulo e leva o Campeonato Paulista

O Palmeiras conseguiu reverter a vantagem do São Paulo e levou a taça do Campeonato Paulista 2022 na tarde deste domingo (3), no Allianz Parque.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O Tricolor havia vencido a partida de ida no Morumbi por 3 a 1. Precisando ganhar, o Verdão saiu na frente com gol de Danilo, aos 21 minutos e Zé Rafael, aos 27, no primeiro tempo. Raphael Veiga marcou dois (aos 2 e 36 do segundo tempo) e fechou a goleada.

Continua depois da publicidade





No fim do jogo, Rafinha, do São Paulo, foi expulso.





Esta é a 24ª vez que o Alviverde se sagra campeão estadual. O time do Morumbi tem 22 taças do Paulista.