Palmeiras faz mistério com dupla; Gómez pode jogar estreia na Libertadores

O meia Maurício e o atacante Paulinho seguem como dúvidas do Palmeiras na estreia da Copa Libertadores, nesta quinta-feira (3), contra o Sporting Cristal, às 19h (de Brasília), no Estádio Nacional de Lima. Por outro lado, Gustavo Gómez estará à disposição de Abel.





O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira (1) e o zagueiro Gustavo Gómez participou de toda a atividade com o grupo mais uma vez. O defensor está recuperado de uma lesão no ligamento colateral do joelho direito, e deve ser relacionado para o jogo.





Maurício e Paulinho seguem como dúvidas. O meia e o atacante fizeram a primeira parte com o elenco na função de curingas (com menor contato físico) e depois cumpriram seus cronogramas de recuperação à parte.





A comissão técnica de Abel Ferreira fez uma apresentação em vídeo para o elenco, e depois os atletas foram a campo aplicar os conceitos táticos em uma atividade posicional. Em seguida, eles disputaram um trabalho técnico com objetivos e ênfase em aspectos do jogo.





O grupo almoça na Academia de Futebol e embarca para Lima no período da tarde. O Alviverde não divulga os relacionados e quem viaja e a presença de Maurício e Paulinho entre os relacionados é um mistério.





O Palmeiras participa da Libertadores pela 25ª vez. Além de ser o clube brasileiro com mais edições e mais edições consecutivas, é ainda o que tem mais títulos, mais finais, mais semifinais, mais quartas de finais, mais oitavas de finais, mais jogos, mais vitórias e mais gols na história da competição.