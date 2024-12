Palmeiras, Fla e Flu são cabeças de chave no Super Mundial de Clubes

A Fifa definiu os potes do sorteio do Super Mundial de Clubes que será realizado na próxima quinta-feira (5), às 15h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos.





Palmeiras, Flamengo e Fluminense estão no pote 1 e serão cabeças de chave. River Plate, PSG, Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester City completam o primeiro pote.





A Conmebol havia pedido à Fifa que os campeões da Libertadores fossem cabeças de chave. A Fifa já havia indicado que aceitaria parcialmente o pedido, segundo apurou o colunista Rodrigo Mattos, do UOL.





O Botafogo está no pote 3. A equipe brasileira aparece junto com o Al-Hilal, de Neymar, e o Boca Juniors.

O pote 2 é inteiramente composto por times europeus. O 4, por sua vez, conta com equipes da Ásia, África, Oceania e da América do Norte, Central e Caribe, incluindo o Inter Miami, de Messi.





A informação sobre os potes do sorteio foi confirmada pelos colunistas PVC e Rodrigo Mattos, do UOL.





VEJA OS POTES





Pote 1

Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Bayern de Munique (Alemanha)

PSG (França)

Palmeiras (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Fluminense (Brasil)

River Plate (Argentina)





Pote 2

Chelsea (Inglaterra)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Inter de Milão (Itália)

Porto (Portugal)

Atlético de Madrid (Espanha)

Benfica (Portugal)

Juventus (Itália)

RB Salzburg (Áustria)





Pote 3

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Ulsan HD (Coreia do Sul)

Al Ahly (Egito)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Monterrey (México)

León (México)

Boca Juniors (Argentina)

Botafogo (Brasil)





Pote 4

Urawa Red Diamonds (Japão)

Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

Espérance (Tunísia)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Pachuca (México)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Auckland City (Nova Zelândia)

Inter Miami (Estados Unidos)





COMO SERÁ O SUPER MUNDIAL DE CLUBES





A competição terá formato igual ao da Copa do Mundo. As 32 equipes serão divididas em oito grupos com quatro times cada, sendo que elas se enfrentam dentro da chave e as duas melhores avançarão ao mata-mata. As fases eliminatórias terão jogo único.





A competição será realizada entre os dias 15 de junho a 13 de julho de 2025. Os Estados Unidos sediarão a primeira edição, que terá 11 cidades e 12 estádios: Miami [Hard Rock Stadium], Seattle [Lumen Field], Los Angeles [Rose Bowl Stadium], Orlando [Camping World Stadium e Inter&Co Stadium], Atlanta [Mercedes Benz Stadium], Nashville [Geodis Park], Charlotte [Bank of America Stadium], Cincinnati [TQL Stadium], Washington [Audi Field], Philadelphia [Lincoln Financianl Field], Nova York [MetLife Stadium].