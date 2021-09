Abel Ferreira criou história sobre vizinho para desabafar por ataques no Palmeiras

Abel Ferreira deu o que falar na noite desta terça-feira (28) ao alfinetar o seu "vizinho". O comandante português foi à loucura no apito final do empate por 1 a 1 entre Atlético-MG e Palmeiras, que deu ao alviverde a classificação para a final da Libertadores, e explicou que a celebração foi diretamente a uma pessoa que mora eu seu condomínio. Mas quem seria o famoso vizinho de Abel? E a resposta é: não existe alguém específico.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Segundo pessoas próximas a Abel Ferreira consultadas pela reportagem, o treinador usou a personificação de um vizinho como uma forma de desabafo ao xenofobismo e às críticas que tem recebido de torcedores e da imprensa neste período em que vive no Brasil, mas principalmente por parte de comentaristas e analistas da imprensa nacional.



A reportagem também conversou moradores do condomínio localizado na zona oeste da cidade de São Paulo. De acordo com vizinhos do técnico, o condomínio não tem registros de confusões ou discussões recentes. Eles também contaram que o treinador palmeirense é conhecido por ser mais contido, introspectivo e não costuma sorrir muito.

Continua depois da publicidade



Apesar disso, o português tem ótima relação com todos os vizinhos de outros clubes, inclusive com o técnico do São Paulo, Hernán Crespo, que também vive no mesmo conjunto residencial. Também citado pelos vizinhos ouvidos pela reportagem, o argentino é reconhecido por ser uma pessoa mais desinibida e sociável entre funcionários e moradores.



"No final, em que apontei para a câmera, não foi para nenhum jogador ou treinador do Atlético-MG. Eu tenho um vizinho no meu prédio que é um chato, foi diretamente para o meu vizinho, para ele estar calado porque quem manda na minha casa, o que sabe o que acontece na minha casa sou eu e não ele", disse Abel em entrevista coletiva.



"Então, calado! Quem trabalha dentro do meu CT sou eu e meus jogadores. Defendo meus jogadores porque são os melhores. Então, para meu vizinho: 'shiu!'", finalizou o treinador.



A fala do português gerou um burburinho no condomínio, até porque nenhum dos moradores soube de confusões relacionadas a Ferreira. O síndico do residencial iria procurar o técnico para conversar, tomar conhecimento do tal vizinho que tem importunado e ajudar a solucionar o "problema de vizinhança".