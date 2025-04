Palmeiras marca no fim, salva atuação ruim e estreia com vitória na Libertadores

O Palmeiras teve mais uma atuação ruim, mas venceu o Sporting Cristal por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (3) com gols nos acréscimos, no estádio Nacional de Lima, no Peru, na estreia da Copa Libertadores.





Estêvão, Piquerez e Richard Ríos marcaram os gols do Plmeiras. Caballos e Távera, com dois golaços, marcaram os gols da equipe peruana.





O Palmeiras volta a campo no domingo (6), às 18h30 (de Brasília), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 2ª rodada do Brasileirão.





Já o Sporting Cristal enfrenta o UTC Cajamarca, pela 7ª rodada da liga peruana, no domingo (6), às 17h30, no estádio Municipal Germán Contreras Jara.





PALMEIRAS COMEÇA MAL, MAS APROVEITA FRAGILIDADE DO RIVAL





Abel Ferreira mudou o esquema do Palmeiras e escalou três zagueiros na estreia da Libertadores: Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Micael. O meio-campo teve Felipe Anderson na vaga de Raphael Veiga, que sequer viajou com um problema na lombar.





O visitante fez um jogo ruim até os 30 minutos da primeira parte, e o time viu Weverton salvar duas vezes para manter a igualdade no placar. A primeira em cobrança de falta de Santiago González, e depois em cabeceio de Chávez -que foi salvo em cima da linha.





Na última parte do 1º tempo, o Palmeiras conseguiu criar mais chances e foi mais perigoso. O gol de Estêvão saiu após um bate e rebate na área, que a defesa não conseguiu afastar. Mas ficou claro que o time escalado por Abel não foi bem nos primeiros 45 minutos.





LANCES IMPORTANTES





A bola bateu no braço de Bruno Fuchs quase na risca da grande área e a arbitragem marcou falta. Aos 17 minutos do 1º tempo, Santiago González bateu forte, mas Weverton espalmou para escanteio.





Aos 24 minutos, Franco Romero cobrou escanteio aberto e Chávez subiu sozinho para cabecear. O goleiro palmeirense fez a defesa, mas quase entrou com bola e tudo. Ele conseguiu salvar no limite.





Aos 32, Piquerez buscou a linha de fundo e achou belo cruzamento na área. Estêvão apareceu completamente livre, de cara para o gol, mas conseguiu chutar para fora.





Aos 37, a defesa do Sporting Cristal não conseguiu afastar uma bola que ficou viva na área, Facundo finalizou, Enríquez espalmou, e Estêvão não perdoou. 1 a 0 para o Palmeiras.





Aos 8 minutos do 2º tempo, Emiliano Martínez desarmou no campo de ataque e abriu o jogo para Estêvão. A joia palmeirense devolveu para Emi, que encheu o pé e o goleiro do Sporting Cristal fez boa defesa.





Aos 21 minutos do 2º tempo, Pretell mandou uma bomba de fora da área e surpreendeu Weverton, que tentou chegar na bola mas passou longe.





Flaco López tentou dominar bola lançada na área e foi derrubado na área por Sosa Pênalti. Aos 36, Piquerez mandou uma bomba no meio do gol e fez 2 a 1.





Aos 38, Távara recebeu, limpou para o pé esquerdo e acertou um chutaço praticamente no ângulo de Weverton, que não teve a menor chance.





SPORTING CRISTAL

Enríquez; Chávez, Franco Romero, Leandro Sosa e Lutiger (Cabellos); Pretell, Távara, Santiago González e Maxloren Castro; Ávila e Cauteruccio (Fabrizio Lora). Técnico: Guillermo Farré.





PALMEIRAS

Weverton; Bruno Fuchs (Mayke (Giay)), Gustavo Gómez e Micael; Felipe Anderson (Richard Ríos), Lucas Evangelista, Emiliano Martínez e Piquerez; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.





Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima, Peru

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Auxiliares: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

VAR: Hector Paletta (ARG)

Gols: Pretell, aos 21 minutos do 2º tempo, e Távara, aos 38 minutos do 2º tempo (SCL); Estêvão, aos 37 minutos do 1º tempo, e Piquerez, aos 36 minutos do 2º tempo (PAL)

Cartões amarelos: Pretell e Sosa (SCL); Bruno Fuchs, Emiliano Martínez e Vitor Roque (PAL)