Palmeiras não sofre gol após 6 jogos e anima para sequência na temporada

O Palmeiras passou ileso contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores, e voltou a não ser vazado depois de seis partidas tomando gols.







O time alviverde foi ao Equador e saiu vitorioso por 2 a 0. A partida foi válida pela terceira rodada do Grupo C.





A equipe comandada por Abel Ferreira não ficava sem tomar gols há seis jogos, desde a goleada por 4 a 0 sobre o Água Santa na decisão do Campeonato Paulista. O time foi vazado por Tombense, duas vezes, Cuiabá, Cerro Porteño, Vasco e Corinthians.

Weverton foi determinante para o Palmeiras não sofrer gols no confronto. Ele protagonizou sete defesas contra o Barcelona, segundo a plataforma especializada SofaScore.





O sistema defensivo estava preocupando, embora o clube estivesse há sete jogos sem perder —e tenha aumentado a série para oito. A consistência na defesa é uma marca do time e as atuações recentes dos jogadores no setor haviam ligado um sinal de alerta.

