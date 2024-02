Palmeiras poupa de olho no dérbi, e supera apagão e São Bernardo com Flaco

O Palmeiras venceu o São Bernardo por 1 a 0 com um time bem alternativo, na noite desta quinta (15), no estádio 1º de maio, em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.



Publicidade

Publicidade





Abel Ferreira poupou a equipe de olho no clássico contra o Corinthians no final de semana. Os únicos titulares que começaram a partida foram o zagueiro Murilo, o lateral direito Marcos Rocha e o atacante Endrick — que retornou ao clube após ficar fora das Olimpíadas com a seleção brasileira.

Publicidade



O gol da partida foi marcado por Flaco López, de cabeça, aos 41 minutos do 2º tempo, com assistência da joia Estevão. O argentino tem cinco gols na temporada em seis jogos.



Com a vitória, o Palmeiras chegou a 17 pontos na liderança do Grupo B e está apenas a dois do Santos — que ocupa a liderança geral da competição, mas com um jogo a mais. O São Bernardo segue em 3º no Grupo D com 12 pontos, mesma pontuação do Novorizontino que é o 2º colocado e estaria classifciado para a próxima fase nesse momento.

Publicidade



O time de Abel volta a campo no domingo (18), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, no clássico contra o Corinthians. Já o São Bernardo joga na segunda (19), às 19h, contra o Santo André, mais uma vez no 1º de maio.



O técnico português escalou um time bem alternativo, mas contou com o retorno de Endrick. A equipe fez um bom início de 1º tempo, conseguiu dominar o São Bernardo, mas sofreu com a ineficiência do ataque -o goleiro Alex Alves não fez nenhuma grande defesa.

Publicidade



Aos 28 minutos do 1º tempo, uma das quatro torres de iluminação do estádio Primeiro de Maio se apagou e o jogo foi paralisado por mais de 20 minutos. O Alviverde diminuiu o ritmo após a parada e o Bernô conseguiu igualar as ações, mas também sem causar grandes sustos a Lomba.



Piquerez, Richard Ríos, Estevão e Flaco López foram as mexidas de Abel para o segundo tempo. A equipe conseguiu ser mais produtiva no ataque, mas seguiu pecando nas finalizações: ou elas iam muito longe do alvo ou nas mãos do goleiro Alex Alves.

Publicidade



Após o empate em 1 a 1 contra o Santo André, Abel Ferreira reclamou da falta de efetividade de seu elenco no ataque e isso voltou a acontecer diante o São Bernardo.



O Bernô preferiu esperar o Palmeiras se lançar o ataque e não encontrou o contra-ataque esperado para vencer o jogo. Nos minutos finais, o técnico Zanardi até tirou o atacante João Carlos para colocar o volante Romisson e segurar o resultado.

Publicidade



Nos minutos finais, o Alviverde chegou ao gol com Flaco López. O argentino aproveitou belo cruzamento de Estevão e uma falha do goleiro Alex Alves para abrir o placar.