Copa Liga União: Londrina realiza peneira de atletas de quinta (15) a domingo (18)

De quinta-feira (15) a domingo (18), a LFL (Liga de Futebol de Londrina), em parceria com a WD Sports, promove a Copa Liga União Londrina, torneio que reunirá diversas equipes nas categorias sub-12, sub-14 e sub-16.





Entre outros parceiros, a atividade conta com a colaboração da Prefeitura de Londrina, que liberou a Arena Santa Cruz, no Conjunto Luiz de Sá, para a realização das partidas. Além disso, a FEL (Fundação de Esportes de Londrina) fornecerá as medalhas que serão entregues a todos os atletas.

Com participação de times de Londrina e de outras cidades da região, a competição também terá a presença de olheiros de clubes profissionais, incluindo representantes do Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Bahia, Ferroviária, Barra Futebol Clube e União Cacoalense. Portanto, os atletas que mais se destacarem poderão ser convidados a participar de peneiras realizadas por essas equipes.





No total, estão inscritas 32 equipes na competição, sendo 12 da categoria sub-12, 10 do sub-14 e 10 do sub-16. Serão realizados cinco jogos nas categorias sub-14 e sub-16, e seis partidas no âmbito do sub-12.

Após a realização de todas essas disputas, os 30 melhores atletas de cada categoria serão convocados e divididos em duas equipes para participarem das partidas entre selecionados, no domingo (18). Será realizado um jogo para cada categoria.





O gestor de competições da Liga de Futebol de Londrina, Antônio Marcos Gonçalves, explicou que, além de proporcionar oportunidades aos jovens, o torneio também conta com um propósito social. “Pedimos que cada atleta inscrito leve 1 kg de alimento não perecível. Após a realização do evento, esses itens serão destinados aos jovens cujas famílias estão passando necessidades”, frisou.