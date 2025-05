Palmeiras sai atrás, é vaiado, mas vence Botafogo-SP e vive no Paulistão

O Palmeiras venceu o Botafogo-SP por 3 a 1, de virada, na noite desta quinta-feira (20), pela 11ª rodada do Campeonato Paulista e segue vivo na busca pela vaga na próxima fase do estadual.





Alexandre Jesus marcou para o visitantes, mas Estêvão, Facundo Torres e Luighi viraram o jogo para o time da casa. A equipe chegou a ouvir vaias na saída do intervalo, mas conseguiu deixar o estádio a seu favor com uma boa atuação na reta final da partida.





Palmeiras segue vivo, mas não depende de si para avançar no Paulistão. A equipe foi a 20 pontos no Grupo D, mas está atrás do São Bernardo e da Ponte Preta (ambos com 22 pontos). O Palmeiras precisa vencer o Mirassol na última rodada e contar com um tropeço da Ponte contra o Red Bull Bragantino em casa na última rodada ou torcer para que o São Bernardo perca seus dois próximos jogos (a equipe está em campo neste momento contra a Portuguesa).





A equipe de Ribeirão Preto segue com 11 pontos e já não tem mais condições de classificação no Grupo A do Paulistão.





O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (23), às 18h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia.





Já o Botafogo-SP recebe o Novorizontino no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Todos os jogos da última rodada do Paulistão serão no mesmo dia e horário.





PALMEIRAS SOFRE COM LINHA DE 5, MAS RESPIRA COM ESTÊVÃO





O Palmeiras entrou em campo sabendo que precisava buscar a vitória a todo custo para seguir vivo no Paulistão, mas o Botafogo-SP de Márcio Zanardi tinha uma linha de cinco defensores para tentar se defender jogando fora de casa.





A equipe de Abel Ferreira encontrou dificuldades para criar jogadas ofensivas com o alto número de defensores e abusou do jogo aéreo, mas sem sucesso. Com muitos homens no ataque, o Palmeiras levou um contra-ataque mortal e viu o Botafogo-SP sair na frente com Alexandre Jesus.





Mas três minutos depois, Estêvão fez grande jogada individual, tabelou com Raphael Veiga, e empatou o duelo com um golaço de cavadinha. O roteiro seguiu ataque contra a defesa, mas com o Palmeiras pecando um pouco na hora da finalização.





ABEL FERREIRA EMPILHA ATACANTES NO TIME E PALMEIRAS É RECOMPENSADO





O roteiro de ataque contra a defesa seguiu no 2º tempo, e Abel Ferreira empilhou atacantes no time.





Em certo momento do jogo, o Palmeiras teve quatro atacantes em campo: Facundo Torres, Estêvão, Luighi e Flaco López. E foi assim que a equipe chegou à vitória.





Primeiro com Facundo Torrres após bate e rebate na área, e depois em belo gol de Luighi de voleio.





PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Benedetti (Luighi), Murilo e Piquerez (Naves); Emi Martinez (Aníbal Moreno), Richard Rios e Raphael Veiga; Estêvão, Flaco López e Facundo Torres (Vanderlan). Técnico: Abel Ferreira.





BOTAFOGO-SP

João Carlos; Wallison, Alisson Cassiano, Ericson e Risso; Edson, Gabriel Bispo, Sabit (João Costa) e Dramisino (Douglas Baggio); Jonathan Cafu e Alexandre Jesus. Técnico: Márcio Zanardi.





Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 23.079

Renda: R$ 1.752.885,80

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Alex Alexandrino

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões amarelos: Murilo (PAL); Alexandre Jesus, João Carlos e Wallison (BOT)

Gols: Alexandre Jesus, aos 25 minutos do 1° tempo (BOT); Estêvão, aos 28 minutos do 1º tempo, Facundo Torres, aos 30 minutos do 2º tempo, e Luighi, aos 39 minutos do 2º tempo (PAL).