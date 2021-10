Palmeiras só fez mais pontos que um dos times do Z4 do Brasileirão

A derrota de virada do Palmeiras para o América-MG, na noite de quarta-feira (6) é apenas a ponta do iceberg que vaga perigosamente pelo oceano alviverde há pelo menos dez rodadas do Campeonato Brasileiro.



Num recorte que considera os últimos dez jogos das equipes que estão na zona de rebaixamento e do próprio Alviverde, o atual terceiro colocado da competição só tem desempenho melhor que o do Bahia, que demitiu o técnico Ricardo Dabove também na quarta. E a vantagem é bem pequena.



O Palmeiras venceu apenas dois de seus últimos dez compromissos no Nacional -Chapecoense e Athletico-PR. Empatou com o Juventude e São Paulo e perdeu para Fortaleza, Atlético-MG, Cuiabá, Flamengo, Corinthians e América-MG. Somou, desse modo, oito pontos.

O Bahia somou seis pontos nas últimas dez partidas. Ganhou do Fortaleza e empatou com Santos, Red Bull Bragantino e Cuiabá, perdendo os demais jogos.



Abrindo o Z4, o tão criticado Grêmio de Felipão, 17º na tabela, tem, na realidade, uma boa pontuação somados os seus últimos dez compromissos. Foram cinco vitórias, incluindo um triunfo contra o Flamengo, e um empate: 16 pontos.



Passando por um bom momento, o Sport embalou nas duas últimas rodadas ao bater o Grêmio e o Juventude. O atual 19° do torneio ainda obteve três empates sem gols (Bragantino, Chapecoense e Athletico), totalizando nove pontos neste corte analisado.



Já a Chapecoense, lanterna da competição, também fez oito pontos no período, tendo vencido o Red Bull Bragantino e empatado outros cinco jogos.



O Palmeiras volta a campo no sábado (9) e, depois de 19 meses, terá novamente torcedores no Allianz Parque, contra o Red Bull Bragantino. Embora o time esteja classificado à final da Copa Libertadores, Abel Ferreira vem sendo muito criticado, em especial pela torcida organizada Mancha Alviverde, com quem o técnico terá seu primeiro contato desde que estreou pelo clube, em 5 de novembro de 2020.