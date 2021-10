Palmeiras leva virada do América-MG e perde chance de encurtar distância para o líder

Em uma noite em que os rivais diretos na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro vacilaram, o Palmeiras perdeu de virada para o América-MG nesta quarta-feira (6), por 2 a 1, e desperdiçou a chance de reduzir a diferença para o líder Atlético-MG.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Pouco antes de a bolar rolar na arena Independência, o Galo havia empatado com o lanterna da competição, a Chapecoense, por 2 a 2, fora de casa. Na sequência, foi a vez de o Flamengo também ceder um empate ao Red Bull Bragantino, 1 a 1, em Bragança.

Continua depois da publicidade



Com os resultados desta noite, a equipe atleticana tem agora 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, que passou a ser o Flamengo (50 a 39). O time rubro-negro ainda tem dois jogos a menos em relação aos adversários. A equipe de Abel Ferreira, por sua vez, caiu para terceiro, com os mesmos 39 pontos, porém os cariocas têm vantagem no saldo de gols (20 a 7).



Foi o terceiro jogo seguido sem vitória do Palmeiras na competição e mais uma vez com a defesa sendo vazada, setor que tem sido bastante criticado, até mesmo pelo treinador português. Antes do duelo com o América, o time havia empatado com o Juventude (1 a 1) e perdido para o Corinthians (2 a 1). A última vez que saiu de campo com a vitória foi diante da Chapecoense (2 a 0).

Continua depois da publicidade



Mesmo com vários desfalques no setor defensivo, a equipe paulista adotou uma postura recuada e tentou explorar os contra-ataques. A tática deu certo até os 27 minutos da etapa final, quando Patric marcou o gol de empate dos donos da casa.



Nos últimos oito jogos pelo Brasileiro, apenas em um (vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense) o Palmeiras não sofreu gols. Nesta quarta, o setor defensivo ainda atuou desfalcado, com jogadores convocados para as seleções –Weverton (Brasil), Piquerez (Uruguai) e Gustavo Gómez (Paraguai)– e outros machucados, como Marcos Rocha e Mayke.



No primeiro tempo, Rony havia aberto o marcador, aos 29 minutos. Já depois do intervalo, ainda teve um gol de Dudu anulado por impedimento. Aos 15, o América ainda desperdiçou um pênalti, quando Felipe Azevedo acertou o travessão.



Depois que os mineiros igualaram, aos 27, ganharam confiança e tiveram ao menos duas chances de virar o jogo, o que seria um prejuízo ainda maior para os palmeirenses. E o castigo veio aos 47, quando Ademir marcou em novo pênalti o gol da vitória do América.





Ficha técnica





AMÉRICA-MG

Cesar GrecoMatheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon (Alan Ruschel); Lucas Kal (Rodolfo), Alê, Juninho e Ademir; Zárate (Felipe Azevedo) e Fabrício (Ribamar). T.: Vagner Mancini





PALMEIRAS

Jaílson; Renan, Luan e Kuscevic; Gabriel Menino, Felipe Melo, Patrick de Paula (Danilo Barbosa), Raphael Veiga (Scarpa) e Jorge (Wesley); Dudu (Gabriel Veron) e Rony (Deyverson). T.: Abel Ferreira





Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Bauermann (AME); Gabriel Menino e Jorge (PAL)

Gol: Rony (PAL), aos 29'/1ºT (PAL); Patric (AME), aos 27', e Ademir (AME), aos 47'/2ºT