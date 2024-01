Palmeiras supera meta de vendas de R$ 295 milhões para 2024

O orçamento do Palmeiras para 2024 previu R$ 295,1 milhões em vendas de atletas e o clube já superou essa meta com apenas dez dias no ano.





Com sete negociações no ano, o clube irá receber cerca de R$ 300 milhões.

Endrick (Real Madrid)





O Real Madrid pagou 35 milhões de euros (cerca de R$ 187 milhões na cotação atual) fixos por Endrick —e pode desembolsar mais 25 milhões de euros (R$ 133 milhões) em bônus por metas pré-estabelecidas.





O valor fixo que o Real pagará por Endrick só entrará no balanço financeiro do Palmeiras em julho, quando ele se apresenta ao clube espanhol.

Artur (Zenit)





O Palmeiras fechou a venda de Artur ao Zenit por 18 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões na cotação atual) no início desta semana.





O rime alviverde tem direito a 90% do valor da transferência. O Red Bull Bragantino, ex-clube do atacante, fica com os outros 10%.

Kevin (Shakhtar Donetsk)





O Palmeiras está por detalhes de anunciar a venda de Kevin ao Shakhtar Donetsk. O clube ucraniano apresentou proposta de 12 milhões de euros (R$ 64 milhões), além de 3 milhões de euros em bônus e metas (R$ 16 milhões).





O Alviverde tem 50% dos direitos econômicos do atacante. Os outros 50% são do Desportivo Brasil, onde Kevin começou a carreira na base o Palmeiras tenta comprar mais 20% do Desportivo para ter uma fatia maior na transferência.

