Londrina EC paga dívida com clubes estrangeiros e aguarda permissão para registrar novos atletas

Quatro dias após comunicar que havia sofrido transfer ban, o Londrina tranquilizou a torcida com o anúncio, nesta quarta-feira (10), do pagamento da dívida de cerca de R$ 545 mil. A punição do clube envolve os volantes Jhonny Lucas e Toni, que vestiram a camisa alviceleste em 2021.





O presidente do LEC, Getúlio Castilho, havia dito que os valores precisavam ser pagos ainda no começo desta semana, até para não prejudicar a preparação para o Campeonato Paranaense e o registro dos novos atletas.



“O Londrina Esporte Clube comunica que, nesta semana, foram regularizados os débitos pendentes com clubes estrangeiros, em processos que correm no âmbito da Federação Internacional de Futebol (FIFA)”, disse o clube em suas redes sociais.





Apesar de o pagamento já ter sido efetuado, o transfer ban ainda está valendo. À FOLHA, o LEC disse que os comprovantes estão em posse do advogado responsável pela condução do processo.

“Agora, o clube aguarda o término dos trâmites burocráticos para que a proibição de registrar novos atletas seja revogada”, completa





Até o momento, o Tubarão anunciou sete reforços: os laterais Thiago Ennes e Vinícius Silva, os atacantes Henrique e Calyson, o volante Marthã, o zagueiro Frazan e o meia Rafael Longuine. Eles se juntam ao elenco remanescente de 2023, que traz muitos jogadores jovens.

OPERÁRIO





Adversário do Tubarão na estreia do Paranaense, no próximo dia 18, o Operário deve anunciar em breve o atacante Marcelo Cirino (ex-Athletico e Flamengo) como reforço para a temporada. A informação é do GE.





