Palmeiras supera o Ituano, avança à semifinal e se mantém invicto no Paulista

Mesmo com a vantagem logo cedo, o Palmeiras não conseguiu ter um volume maior de jogadas ofensivas e ampliar o marcador antes do intervalo. Já na etapa final, Rony marcou o segundo, aos 10 minutos.

O triunfo alviverde começou a ser construído logo aos 50 segundos de partida, quando Cleberson desviou a bola com a mão na grande área e o árbitro marcou pênalti. Veiga manteve o 100% de aproveitamento em sua 21ª cobrança com a camisa palmeirense.

Invicto no torneio, o time alviverde contou com gols de Raphael Veiga e Rony para conquistar sua décima vitória no campeonato - acumula, ainda, três empates até aqui.

Dono da melhor campanha do Campeonato Paulista , o Palmeiras teve uma atuação regular nesta quarta-feira (23), mas fez o suficiente para superar o Ituano por 2 a 0, no Allianz Parque, e avançar à semifinal da competição.

RED BULL BRAGANTINO VOLTA À SEMIFINAL APÓS 15 ANOS



Também nesta quarta-feira (23), o Red Bull Bragantino venceu o Santo André por 1 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e avançou à semifinal do Campeonato Paulista.





O atacante Artur, aos 40 minutos do primeiro tempo, marcou o único gol da partida. Desde 2007 o time do interior não chegava à semifinal do Estadual. Naquele ano, acabaria superado pelo Santos, o campeão da edição disputada há 15 anos.





"É uma felicidade grande por conseguirmos a classificação para a semifinal, depois de tanto tempo", disse o atacante.





A definição dos jogos da semifinal depende do resultado do último duelo das quartas, nesta quinta-feira. Caso o Corinthians passe pelo Guarani, o Bragantino vai ser o adversário do Palmeiras na próxima fase. Por outro lado, se o Guarani avançar, o Bragantino joga contra o São Paulo, enquanto o time campineiro enfrenta o Palmeiras.