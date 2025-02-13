Pesquisar

De novo

Paraná cai mais uma vez para a segunda divisão do Paranaense

Matheus Camargo - Redação Folha
13 fev 2025 às 18:22

Reprodução/Facebook
A última rodada do Campeonato Paranaense será de melancolia para a torcida do Paraná Clube, já que o time da capital foi rebaixado mais uma vez para a segunda divisão do Estadual na quarta-feira (12) ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Cianorte no estádio Albino Turbay. A despedida será no sábado (15), às 16h, quando o time enfrenta o rival Coritiba, na Vila Capanema, com presença de ambas as torcidas no estádio.


É o segundo rebaixamento do Paraná Clube nos últimos quatro anos, já que o Tricolor da Vila Capanema também caiu em 2022. Vale destacar que em 2023 o time sequer conseguiu o acesso e permaneceu mais uma ano na segundona, retornando à elite na edição de 2024. O time também já havia sido rebaixado no Campeonato Paranaense em 2011.

Após a derrota em Cianorte, o zagueiro Diego Ivo, capitão do Paraná, desabafou e disse estar na torcida para que o clube “não acabe”.


“Faltou tudo por parte de nós atletas. Quero aproveitar a oportunidade para falar e isentar a diretoria, para o torcedor isentar a diretoria, o Carlos (Werner, empresário e dono do CT Ninho da Gralha), o João (Quitéria, ex-presidente da Fúria Independente e braço direito de Werner), pessoas que deram a vida, fizeram de tudo para a gente. O (Rodrigo) Vaz (supervisor de futebol), o próprio Marcus (Benedetti, assessor). Não foi falta de trabalho, mas nada deu certo. Nós atletas temos que assumir a responsabilidade. Nós tivemos de tudo. Salário em dia, ‘bicho’, o apoio da torcida, e não conseguimos fazer os resultados”, lamentou o defensor, que se emocionou.


“Pedir desculpa é muito fácil. Sabemos do sofrimento da torcida do Paraná nos últimos tempos. No último jogo (contra o São Joseense) meu filho de nove anos assistiu e disse: ‘Papai, perdemos de novo’. Tínhamos ingredientes para fazer um bom jogo (contra o Cianorte), chegar com esperança na última rodada", seguiu Diego Ivo.


