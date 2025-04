Paranaense: FPF define datas e Londrina EC encara Operário no sábado

O Londrina entra em campo no próximo sábado (15), às 16h, em Ponta Grossa, para enfrentar o Operário no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense. A FPF (Federação Paranaense de Futebol) detalhou os jogos e reservou o horário para o confronto entre Tubarão e Fantasma, que será no Germano Kruger. A partida será transmitida em TV aberta pela RIC TV, detentora dos direitos de transmissão do Estadual.





A outra semifinal, entre Maringá x Athletico Paranaense, começará a ser disputada no domingo (16), às 18h, no estádio Willie Davids, em Maringá. Dono da segunda melhor campanha, o Furacão decide em casa sua vaga na decisão.

Jogos de volta





O Londrina vai decidir a vaga na final como mandante e, segundo a homologação da FPF, no estádio do Café. O confronto de volta com o Operário está marcado para o dia 18 de março, terça-feira, às 20h. O clube tenta a liberação do estádio Vitorino Gonçalves Dias, mas ainda não sabe se poderá contar com o local já para a semi contra o Fantasma.

Do outro lado da chave, o Athletico recebe o Maringá para o jogo da volta no dia 19 de março, quarta-feira, às 20h, na Ligga Arena.





Como foram as quartas

O LEC foi o primeiro time a garantir sua vaga na semifinal e, consequentemente, um lugar na Copa do Brasil do ano que vem. O Tubarão venceu os dois jogos contra o Cianorte por 2 a 0 e, com um agregado de 4 a 0, confirmou sua classificação.





O Athletico, no sábado (8), foi o segundo time a chegar à semi. O time da capital venceu o Azuriz por 3 a 0 na Ligga Arena e não deu chance para a zebra de Pato Branco. No jogo de ida, as equipes empataram por 0 a 0 no estádio Os Pioneiros.

Já no domingo (9), o Operário sofreu para eliminar o São Joseense. A equipe de Ponta Grossa ficou apenas no empate por 1 a 1 no tempo normal, repetindo o resultado do jogo de ida. Com o agregado em 2 a 2, as equipes foram para os pênaltis e o time da casa venceu por 6 a 5.





“Entendo a ansiedade do torcedor sobre esse confronto com o Londrina. É um clássico. Vamos fazer a semifinal do Paranaense e temos como objetivo chegar à final. O Londrina é uma grande equipe, e sabemos das dificuldades que vamos enfrentar”, disse Bruno Pivetti, técnico do Operário, admitindo a dificuldade do confronto com o Tubarão. "Merecidamente, o Operário se classificou, assim como o Londrina, prova viva de dois grandes trabalhos e dois grandes elencos", seguiu.





Por fim, o Maringá despachou o Coritiba do Campeonato Paranaense em pleno Couto Pereira. O Dogão venceu o confronto geral por 3 a 1 no agregado, somando o empate fora por 1 a 1 à vitória por 2 a 0 no jogo de ida, em casa, garantindo sua vaga na semifinal.





