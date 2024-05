Parreira está curado do câncer, diz médico ex-seleção

O ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira está curado do câncer, segundo o médico ex-seleção brasileira José Luiz Runco. Ele acompanhou o amigo e vizinho na ida ao Maracanã para participar do Futebol Solidário, evento da Globo para auxiliar a população do Rio Grande do Sul.



Parreira, de 81 anos, completou o tratamento contra o linfoma de Hodgkin, iniciado no ano passado.

Runco não foi o responsável pelas sessões de quimioterapia, mas é próximo de Parreira pelo histórico na seleção e por morarem no mesmo condomínio no Rio.

Os próximos passos de Parreira serão para se recuperar fisicamente da carga trazida pelo tratamento.

No Maracanã, ele chegou caminhando, ainda com alguma dificuldade e em alguns momentos ajudado por Runco.



Ele está curado. Do problema, em si, curado. Agora é recuperar o todo. Ele tá evoluindo. O tratamento foi feito normalmente, dentro dos protocolos dos profissionais. Está voltando à vida normal, saindo. José Luiz Runco

