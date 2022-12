Pasalic diz que 'força mental' é o segredo da Croácia

"Eliminamos o Brasil, um dos grandes favoritos ao título, e agora estamos prontos para receber a Argentina. Nós mostramos que sabemos lidar com as seleções maiores. Eu sabia que tínhamos essa força e que sob o comando de Luka Modric poderíamos fazer grandes coisas na Copa. O nosso segredo é a força mental", declarou o atleta da Atalanta.

O meio-campista Mario Pasalic, da seleção da Croácia e da Atalanta, afirmou que o segredo para chegar na semifinal da Copa do Mundo do Catar é a "força mental" da equipe.

Zvonimir Boban



O ex-jogador Zvonimir Boban, que se destacou no futebol italiano com a camisa do Milan, disse em uma entrevista ao mesmo periódico que a Croácia se firmou como um país do futebol.





"Acho que agora todos percebem que a Croácia é realmente uma nação do futebol. Nossos jovens jogadores têm aquele gene especial do esporte e a reação das pessoas no país confirma que este esporte é uma parte indispensável da nossa identidade", declarou o multicampeão ex-meio-campista.





A campanha da Croácia na Copa do Mundo do Catar, segundo o ex-dirigente do Milan, vem sendo o "maior sucesso" do futebol do país em sua "relativamente curta e rica história".