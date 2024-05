Patrocínio do Corinthians influencia em reajuste de máster do Flamengo

O Flamengo convocou para esta quinta-feira (23) uma reunião do Conselho Deliberativo com o intuito de votar o reajuste de seu patrocinador máster, que ganhou uma proposta de aumento muito por influência do acordo de patrocínio fechado pelo Corinthians no início do ano.

O QUE ACONTECEU



O Corinthians anunciou a parceria com a Vai de Bet e se tornou o clube com o maior patrocínio do país. A promessa é de um aporte de R$ 120 milhões por ano da empresa de apostas esportivas.

O Flamengo, com isso, foi ultrapassado e, atualmente, fica em segundo lugar. A Pixbet, também uma empresa de apostas esportivas, paga R$ 85 milhões anuais.



A perda no topo da pirâmide fez com que o Flamengo pressionasse pelo reajuste. Paralelamente, o clube passou a receber sondagens de outras empresas dispostas a pagar mais que seu patrocinador atual.



O temor de perder a parceria com o clube de maior torcida do Brasil fez a Pixbet ceder à pressão. No entanto, como contraponto ao aumento, fechou um acordo de renovação com uma previsão de multa em caso de rescisão.



O novo contrato é de quatro temporadas com um reajuste já no primeiro ano, indo para R$ 105 milhões. A ideia é ter um aumento progressivo onde, ao fim do vínculo, o valor total arrecadado chegue a cerca de de R$ 470 milhões, o que será o maior patrocínio da história do clube.