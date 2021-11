Paulistão 2022 terá Santos em grupo da morte; veja todas as chaves

A FPF (Federação Paulista de Futebol) sorteou, no início da tarde desta terça-feira (9), as chaves dos 16 times participantes da edição de 2022 do Campeonato Paulista, que começa no dia 26 de janeiro. O destaque fica para o Santos, que está no "grupo da morte" ao lado de Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Santo André.

Atual campeão, o São Paulo divide seu grupo com Ferroviária, Novorizontino e São Bernardo - este último que foi campeão da A2 na temporada passada.

Cabeça de chave do Grupo A, o Corinthians vai brigar por uma vaga nas quartas de final ao lado de Guarani, Inter de Limeira e Água Santa. Por fim, o Palmeiras está ao lado de três adversários do interior.





Veja como ficou a divisão:

Grupo A: Corinthians, Inter de Limeira, Guarani e Água Santa





Grupo B: São Paulo, Ferroviária, Novorizontino e São Bernardo





Grupo C: Palmeiras, Mirassol, Ituano e Botafogo





Grupo D: Santos, Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Santo André





O regulamento é o mesmo dos últimos anos: os times vão enfrentar todos os adversários dos outros grupos por uma vez na fase inicial, totalizando 12 jogos.





Depois deste período, as duas equipes que mais somaram pontos de cada chave avançam às quartas de final, que terá, assim como a semifinal, jogo único com mando de campo para o melhor colocado. A final terá dois confrontos.





Em relação ao rebaixamento, as duas equipes que anotarem menos pontos no geral serão encaminhadas para a Série A2 no ano que vem.





Transmissão pela TV





A Globo perdeu os direitos de transmissão do Paulistão para a Record TV. A emissora paulista, portanto, será a responsável por jogos do torneio com exclusividade na TV aberta, exibindo 16 confrontos (um por rodada na fase de grupos, um nas quartas de final, um na semifinal e os dois da final) - o YouTube terá o mesmo número de eventos.





No streaming, a HBO Max e o Estádio TNT vão mostrar partidas: de acordo com a FPF, são 28 duelos (24 na fase de grupos, um nas quartas, um na semi e os dois da final) - braço da Globo, o Premiere permanece fora das negociações, que ainda não foram encerradas.