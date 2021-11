CBF apresenta calendário do futebol brasileiro para 2022

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta quinta-feira (4) aos clubes o calendário para a temporada de 2022 do futebol brasileiro. Os jogos Estaduais, segundo o cronograma, começam no dia 26 de janeiro, mesmo dia de uma Data Fifa. A Copa do Brasil tem início marcado para 23 de fevereiro, com previsão para terminar em 19 de outubro. Para os clubes da Série A, as datas são de 10 de abril a 13 de novembro e, para a Série B, de 9 de abril a 5 de novembro.

Na reunião em que foi apresentado o calendário estavam 27 presidentes de federações estaduais e representantes de 40 clubes - 20 da Série A e 20 da Série B - para anunciar propostas para os prazos das competições nacionais. O encontro foi dirigido pelo presidente em exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O Flamengo, representado por Luiz Eduardo Baptista (vice-presidente de relações externas do clube), sugeriu uma contraproposta para que os Estaduais tivessem início no dia 15 de janeiro, para evitar o conflito com Datas Fifas, mas a ideia da CBF tende a ser mantida.







Outra dificuldade para os clubes no início de 2022 será o curto tempo de preparação, pois as férias dos jogadores, que são de 30 dias, começam em 15 de dezembro, ao final da Copa do Brasil. Assim, quando voltarem do período, a maioria das equipes terá pouco tempo para voltar à forma antes do início dos Estaduais.

O calendário de 2022, elaborado pela CBF, é peculiar também por conta da Copa do Mundo, disputada a partir de 21 novembro e que demandará liberação máxima dos jogadores no dia 14. Ainda assim os estaduais continuam com 16 datas. A alteração sobre o Mundial fará com que Brasileirão termine bem antes do que normalmente terminaria, ainda em 13 de novembro.





(Com informações do UOL Esporte, Lance! e GloboEsporte)