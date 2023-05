PC Gusmão aposta em reconstrução do Londrina EC

O técnico Paulo César Gusmão aposta em uma reconstrução rápida do time do Londrina para reagir na Série B. O novo comandante alviceleste iniciou o seu trabalho na terça-feira (30) e já quer dar uma cara diferente para a equipe no confronto com o Sport, no domingo (4), no estádio do Café.





De volta ao clube, após uma passagem entre 2021 e 2022 como coordenador técnico, Gusmão ressaltou o fato de conhecer boa parte dos profissionais que estão no LEC como um fator positivo para recolocar a equipe no caminho das vitórias. O conhecimento do dia a dia do CT da SM Sports também foi preponderante para aceitar o convite para retornar ao cargo de treinador, que não exercia desde 2018.

"Nos últimos anos fiquei em uma área de gestão técnica que no Brasil ainda não está totalmente desenvolvida. O fato de estar desempregado e de conhecer todas as pessoas que estão aqui, o elenco, me incentivou a aceitar o convite do Londrina. Estou muito feliz e motivado para que a gente possa fazer uma grande construção de um novo ciclo", frisou o treinador em sua primeira entrevista coletiva, no CT da SM Sports.





PC Gusmão será o quinto técnico do Londrina em 2023, mas se mostrou tranquilo quanto à rotatividade no comando que se tornou uma marca do clube nos últimos anos. "Isso não é exclusividade do Londrina, no Brasil está assim, o futebol está assim. Quem está nesta posição no futebol tem que saber que está sujeito a tudo e a interrupção de um trabalho acaba sendo um processo natural", ressaltou.





