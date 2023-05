PC Gusmão é o terceiro técnico do Londrina EC na Série B

O Londrina tem um novo treinador pela quinta vez no ano. Paulo César Gusmão está de volta ao Tubarão, agora na função de técnico. PC chega ao clube em um momento de turbulência na Série B. Após duas derrotas seguidas, o LEC é o 13º colocado, com 10 pontos, apenas dois acima da zona do rebaixamento.





Aos 62 anos, PC Gusmão vai retomar no Londrina uma função que não exerce desde 2018. O seu último trabalho como treinador foi no Santa Cruz, onde ficou por apenas seis jogos e conquistou uma única vitória. Desde então vinha trabalhando como coordenador técnico. Foi assim no LEC entre o fim de 2021 e junho de 2022 e no Ceará, entre outubro do ano passado e maio desde ano, quando acabou sendo desligado pela diretoria do clube cearense.

Após as derrotas nas últimas duas rodadas, para Ceará e Ituano, o gestor Sérgio Malucelli decidiu desligar o interino Edson Vieira e convenceu PC Gusmão a retomar a carreira de treinador no LEC. Como técnico, Gusmão dirigiu times como Vasco, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Sport e Ceará. Trabalhou também no Oriente Médio e em Portugal. Integrou a comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo na seleção brasileira nos anos 2000. Subiu para a Série A com Vitória e Ceará.





Edson Vieira comandou interinamente o Londrina por quatro partidas, com duas vitórias e duas derrotas. Assumiu o time após a saída de Alexandre Gallo, em 10 de maio. O Londrina começou o ano com Edinho no comando para a disputa do Paranaense. O filho do Rei Pelé resistiu pouco no cargo e foi substituído por Omar Feitosa, que ficou só 20 dias à frente do Alviceleste e dirigiu o LEC na eliminação precoce na Copa do Brasil diante do Nova Mutum-MT.





Alexandre Gallo foi contratado para o Brasileiro, teve um mês de preparação e foi responsável pela montagem do elenco para a Série B. Mas com atuações ruins e apenas uma vitória, caiu após a quinta rodada. Depois da derrota em Itu, no sábado, a diretoria definiu por mudar novamente o comando e decidiu pela saída definitiva de Edson Vieira do clube.





