Pedro faz gol de tudo que é jeito no Flamengo

Um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro nos últimos anos, Pedro já mostrou que não tem apenas o pé direito como maior aliado na hora de fazer gols. Pelo Flamengo, o camisa 9 fez gols das formas mais variadas e até incomuns. A reportagem fez um raio-x e levantou como foi cada um dos 128 gols do artilheiro pelo clube.



COMO FORAM OS GOLS

Pedro já marcou de dez formas diferentes pelo Flamengo. São 128 gols no total em partidas oficiais, sendo 42 deles em confrontos mata-mata. Destes, oito aconteceram em decisões.



O pé direito é o preferido de Pedro. Foram 78 gols marcados desta maneira. Outros 17 foram com a canhota. Já de cabeça são 19 até o momento.

Mas o atacante tem outros recursos. São seis gols de peito, três de calcanhar, além de um de canela, um de voleio, um com o joelho, um de bicicleta e mais um de letra.



Desse total, 115 gols saíram com a bola rolando. A maioria deles de dentro da área (109). Outros seis foram com chutes de fora da área. Os 13 restantes foram de pênalti. Pedro se tornou o batedor principal após Gabigol ir para o banco.

Em 69 oportunidades dos 128 gols, Pedro precisou de apenas um toque para marcar. Mesmo quando teve de ajeitar melhor a jogada, dificilmente passa tanto tempo com a bola no pé.



A maior vítima dele é o Athletico-PR, com sete gols marcados. Fluminense e Palmeiras, com seis, aparecem em seguida. Bahia, Goiás, Volta Redonda, Nova Iguaçu e Vasco levaram cinco cada. Foram 49 adversários diferentes que sofreram com Pedro.

NAS GRAÇAS DA TORCIDA



Pedro não chegou ao Flamengo com uma missão fácil. Contratado na melhor fase de Gabi pelo clube, ele demorou até ganhar sequência como titular e, eventualmente, desbancar o histórico centroavante no time titular.

Dispensado do Fla aos 15 anos por baixa estatura, nesta sexta-feira (28) ele pode dizer que é ídolo. Pedro ganhou música na arquibancada e está prestes a ver dois bandeirões hasteados por uma organizada. Das vaias aos aplausos em poucos meses, ele soube aproveitar o momento para se consolidar.



Pedro tenta viver a melhor temporada da carreira. Em números, a de 2023 foi a de maior destaque, com 35 gols e quatro assistências. Durante o ano, porém, o atacante teve que lidar com a reserva em alguns momentos e até um soco do ex-preparador físico de Jorge Sampaoli no vestiário. Em um ano sem títulos do Fla, o camisa 9 se salvou mesmo diante das adversidades.



No ano passado, ele levou 42 partidas para marcar 23 gols. Em 2024, fez a mesma quantidade em 31 jogos, além de dar seis assistências.



No Flamengo, o camisa 9 tem nove títulos. Três Cariocas (2020, 2021 e 2024), um Brasileiro (2020), uma Libertadores (2022), uma Copa do Brasil (2022), duas Supercopas (2020 e 2021) e uma Recopa (2020).