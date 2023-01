Pedro herda camisa 9 do Flamengo após Gabigol assumir a 10

No primeiro treino após o período de férias pela disputa da Copa do Mundo, o atacante Pedro já apareceu assumindo o número 9 do Flamengo. A indicação veio através de uma foto publicada pelo clube onde o jogador usa o calção com a nova numeração.





Pedro passa a ficar com a 9 depois de Gabigol assumir a 10 do time rubro-negro com a aposentadoria de Diego Ribas.

Publicidade

Publicidade





Antes, Pedro era o camisa 21 da equipe. A mudança era aguardada desde a confirmação de que Gabigol não ficaria mais com a 9.





Além do centroavante, Everton Ribeiro também só se reapresentou nesta quarta-feira (4). Com isso, o Flamengo tem o elenco completo para o trabalho de pré-temporada.





O Flamengo estreia no Carioca dia 12, contra o Audax, no Maracanã. Vítor Pereira, porém, deverá ter um time de atletas da base no primeiro momento.