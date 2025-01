Pedro Raul desencanta, Corinthians vence e começa 2025 no modo 2024

O Corinthians virou o placar sobre RB Bragantino por 2 a 1 na estreia do Paulistão, na noite desta quinta-feira (16), sob forte chuva no Estádio Nabi Abi Chedid.





Talles Magno e Pedro Raul comandaram a virada alvinegra no segundo tempo. Talles marcou no início da segunda etapa, após falha da zaga, enquanto Pedro Raul garantiu a virada. O meia Lucas Evangelista abriu o placar para o Bragantino no 1º tempo, em desvio de cabeça.





Pedro Raul voltou a marcar um gol com a camisa do Corinthians após nove meses. A última vez que o centroavante tinha balançado as redes tinha sido em abril de 2024, contra o Nacional-PAR, pela Sul-Americana.





Na 2ª rodada do estadual, o Bragantino visitará o São Bernardo, enquanto o Corinthians receberá o Velo Clube. Ambas as partidas serão no domingo (19).





COMO FOI O JOGO





O Bragantino foi melhor nos primeiros minutos de partida, mas perdeu intensidade conforme o Corinthians intensificou sua marcação. Mesmo assim, os donos da casa criaram mais volume de jogo. Lucas Evangelista abriu o placar de cabeça. Em uma das poucas oportunidades claras de gol, o time visitante teve um pênalti anulado pelo VAR por impedimento. A chuva forte castigou os jogadores, que tiveram a visão prejudicada e o gramado pesado.





O volume de jogo de ambas as equipes caiu segunda etapa, mas o Corinthians foi mais oportunista e conseguiu a virada. Os atletas sentiram o cansaço após um tempo inteiro correndo com o gramado sintético bem molhado. O Corinthians empatou com Talles Magno graças a um "presente" da zaga do Massa Bruta. Pedro Raul ampliou o placar em bela finalização.





RB BRAGANTINO

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba (Guilherme); Jadsom Silva, Lucas Evangelista e Jhon Jhon (Lucas Barbosa); Vinicinho (Mosquera), Isidro Pitta (Borbas) e Eduardo Sasha (Gustavinho). Técnico: Fernando Seabra.





CORINTHIANS

Matheus Donelli; Léo Maná (Matheuzinho), João Pedro Tchoca, Cacá e Hugo; Charles (Ryan), José Martínez e Alex Santanta (Carrillo); Romero (Yuri Alberto), Héctor Hernández (Pedro Raul) e Talles Magno. Técnico: Ramón Díaz.





Competição: 1ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Cartões amarelos: Pedro Henrique, Alex Santana, José Martínez (COR), Lucas Cunha (BRG)

Gols: Lucas Evangelista, aos 9'/1ºT; Talles Magno, aos 5'/2ºT; Pedro Raul, aos 34'/2ºT.