Pelé é internado em São Paulo para seguir tratamento contra tumor

Pessoas ligadas ao ex-jogador afirmaram que a internação atual se deve à continuidade das sessões de quimioterapia e ao fato de que Pelé deseja passar o fim de ano em sua casa no Guarujá (litoral de São Paulo). Assim, os médicos decidiram mantê-lo por alguns dias no hospital para a realização de mais exames.

O tricampeão mundial com a seleção tem questionado se terá condições de ir à Copa do Mundo no Qatar, em 2022, segundo amigos disseram à Folha recentemente.

"Amigos, faz algum tempo que não falamos disso. Eu quero avisar que estou muito bem. Me sinto cada dia melhor. Acho que nem mesmo a máscara para minha proteção consegue esconder minha felicidade. Muito obrigado a todos vocês, que me mandam boas energias diariamente", escreveu.

O Rei do Futebol ficou internado no mesmo local de 31 de agosto a 30 de setembro. Quatro dias após dar entrada para realização de exames, passou por cirurgia para retirar o tumor.

Pelé foi novamente internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para seguir com o tratamento de um tumor no cólon.

Leia o boletim médico sobre Pelé:







"Edson Arantes do Nascimento encontra-se internado no Hospital Israelita Albert Einstein para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano. O paciente está estável, e a previsão é que receba alta nos próximos dias.



Dr. Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista no Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Alberto Goldenberg, cirurgião do aparelho digestivo no Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Rene Gansl, oncologista no Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Superintendente Médico e Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein."