Pensando em 2022, Flamengo visita o Atlético-GO

O Flamengo enfrenta o Atlético-GO nesta quinta-feira (9), às 21h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca, no entanto, só pensa no planejamento para a próxima temporada. O jogo que marcou o adeus no Maracanã, na segunda-feira (6), contra o Santos, indica que o elenco terá um oxigênio mais renovado em 2022.



É bem verdade que problemas de lesões e suspensões limitaram muito as opções do técnico Maurício Souza na derrota por 1 a 0 para o Santos, porém alguns jovens deixam claro que pedem passagem e a promessa é de uma briga mais acirrada por um lugar ao sol.



Em um time titular com alguns nomes já em estágio final de carreira, jovens como Hugo e João Gomes mostraram que a solução pode estar dentro de casa. Diante do Peixe, o goleiro e o volante se destacaram com atuações seguras e de personalidade.



Matheuzinho, outro que dá mostras de que pode ocupar um espaço, não fez um jogo brilhante, mas também já deu demonstrações de sobra de que pode ser uma sombra real para Isla, assim como Ramon, fora da relação por conta do acidente automobilístico, está para Filipe Luís.

Em um partida cujo maior apelo era o adeus ao torcedor em 2021, Mauricinho, ele próprio uma cria da casa rubro-negra, tratou de dar minutos para garotos que enchem de esperança o torcedor. Para ganharem bagagem no time de cima e entrarem na temporada seguinte mais encorpados, Matheus França, Thiaguinho e Lázaro receberam oportunidades.



"O Matheus França é realmente um jogador diferente. Um jogador que está evoluindo e tenho certeza que o Flamengo vai saber aproveitar da melhor maneira possível", disse Maurício.



Já não tão garoto assim, Pedro é mais um que "grita" por mais oportunidades. Centroavante de toque refinado e faro de gol, ele tem sofrido com a concorrência de Gabigol, que tem status de intocável no clube no qual ele é ídolo e herói. De olho em um lugar na seleção brasileira, o camisa 21 sabe que chega em um momento de decisão na Gávea.



"Cabe a nós trabalharmos e termos a humildade de reconhecer o que não fizemos de bom e que temos de melhorar para o ano que vem. Tem de ter brio, força de vontade. Para representar um grande clube, precisa trabalhar no limite. Esse grupo precisa crescer e amadurecer, ficam as lições para o ano que vem", afirmou David Luiz ao "Premiere".



Para encarar o Atlético-GO, o Flamengo relacionou garotos quase que na totalidade. E deve mandar a campo a seguinte escalação: Hugo; Wesley, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Piris, João Gomes e Lázaro; Matheus França, Thiaguinho e Vitor Gabriel.



Do outro lado, o Atlético-GO vem de três vitórias seguidas -contra Bahia, Chapecoense e Internacional- e briga por vaga na Libertadores. Para isso, precisa ganhar do Flamengo e torcer por tropeço do América-MG diante do São Paulo ou do Fluminense contra a Chapecoense.





Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (9)

Juiz: Paulo Roberto Alves Jr. (PR)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Transmissão: Premiere