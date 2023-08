Pior defesa x melhor ataque: Londrina EC recebe o Vitória nesta segunda

Sem ganhar desde 15 de julho e com apenas uma vitória nas últimas 14 rodadas da Série B, o Londrina terá, às 20h desta segunda-feira (7), mais uma oportunidade de, diante de sua torcida, no Estádio do Café, começar a somar os pontos necessários para sair da incômoda vice-lanterna e respirar na luta contra o rebaixamento.





O adversário, no entanto, chega embalado: hoje vice-líder, o Vitória vem de uma série de cinco jogos sem perder (quatro vitórias e um empate) e volta ao primeiro lugar que ocupava ao início desta 22ª rodada caso conquiste os três pontos fora de casa.

A partida marca o embate de dois opostos não somente na tabela. Ao lado do Sport, o time baiano tem o melhor ataque da Série B, com 33 gols marcados. O LEC, por sua vez, ostenta a marca negativa de pior defesa, 32 gols sofridos.





