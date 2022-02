Pior início no Paulista em mais de 60 anos é alerta para Ceni no São Paulo

A temporada de 2022 do futebol brasileiro sequer completou um mês para a maioria dos grandes clubes, mas o alerta vermelho está ligado para alguns. É o caso do São Paulo de Rogério Ceni, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista após a disputa de quatro rodadas do campeonato -com um jogo a menos, diga-se- e já amarga o pior início de sua história no Estadual em mais de 60 anos.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Até aqui, o tim tricolor somou derrotas frente ao Guarani e ao Red Bull Bragantino -ambas fora de casa- e um empate com o Ituano no Morumbi, que muito bem poderia ter sido um outro revés se não fosse o ímpeto do goleiro Jandrei ao defender um pênalti do adversário ainda no primeiro tempo.



Os 11% de aproveitamento configuram a pior campanha em um início de Paulistão desde a temporada de 1960. Naquele ano o clube tricolor terminou a competição em oitavo, com 37 pontos em 34 jogos, lembrando que cada vitória rendia dois pontos à época



O técnico Rogério Ceni, assim como seus pares em outros clubes, sofre com os desfalques ocasionados pela Covid-19 e pelo ainda insuficiente preparo físico de alguns atletas, o que é comum em início de temporada. O comandante também tem tentado rodar o elenco, dando espaço para jovens atletas vindos de Cotia e para as caras novas trazidas na última janela de transferências pela diretoria.

Continua depois da publicidade



São todos aspectos normais para este momento do ano, mas com um contexto já de forte pressão sobre a equipe. Os últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro de 2021 e as primeiras impressões deixadas nesta temporada não agradam aos torcedores e geram críticas nas redes sociais, quase sempre potencializadas após as entrevistas coletivas de um Rogério Ceni não muito animado.



Na próxima quarta (9), o time tricolor mede forças com o Santo André no Morumbi e tem a possibilidade de espantar a pressão com uma boa atuação diante de sua torcida. Um novo tropeço, além de manter a equipe na zona de rebaixamento após a disputa do primeiro terço da fase de grupos do Paulista, pode atrapalhar ainda mais o clima no CT da Barra Funda.