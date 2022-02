Red Bull Bragantino vence São Paulo em jogo de sete gols e duas viradas

O Red Bull Bragantino venceu o São Paulo por 4 a 3 na noite desta quinta-feira (3), no estádio Nabi Abi Chedid, em jogo com duas viradas no placar e válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista.



A vitória do time de Bragança Paulista abriu o placar com Artur, que aproveitou falha de Miranda. Alisson conseguiu empatar, em gol confirmado após revisão do VAR. Alerrandro marcou o segundo dos donos da casa ainda no tempo inicial.



Na etapa final, o São Paulo conseguiu uma virada com gols de Igor Vinícius e Calleri. O time tricolor teve chances de ampliar a vantagem, mas acabou, na sequência, sofrendo o empate em gol de Hyoran.



Quando o jogo se encaminhava para o final com um empate no placar, Gabriel Novaes, cria da base tricolor, mas agora atleta do Bragantino, marcou o gol que selou a vitória da equipe do interior paulista.

O resultado aumenta a pressão para os lados do Morumbi. O São Paulo tem apenas um ponto no Paulista e ainda não venceu na temporada. Já o Red Bull Bragantino assume a liderança do Grupo D, agora com seis pontos.



A equipe de Bragança Paulista voltará a campo no próximo domingo (6), quando visitará a Ferroviária, pela quarta rodada. O próximo compromisso do São Paulo será apenas na quarta-feira (9), no Morumbi, contra o Santo André.





RED BULL BRAGANTINO

Cleiton, Aderlan (Hurtado), Léo Ortiz, Fabricio Bruno e Luan Cândido; Eric Ramires, Praxedes (Luciano) e Hyoran (Bruno Tubarão); Arthur, Helinho (Sorriso) e Alerrandro (Gabriel Novaes). T.: Maurício Barbieri

SÃO PAULO

Volpi, Igor Vinícius, Miranda, Arboleda e Reinaldo; Nestor, Gabriel Sara e Talles Costa (Igor Gomes) (Gabriel); Alisson (Marquinhos), Rigoni (Nikão) e Calleri (Eder). T.: Rogério Ceni





Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Daniel Luis Marques e Bruno Silva de Jesus

VAR: Douglas Marques das Flores

Cartões amarelos: Praxedes (RBB), Tiago Volpi e Igor Vinícius (SAO)

Gols: Arthur (RBB), aos 11', Alisson (SAO), aos 24', e Alerrandro (RBB), aos 40'/1ºT; Igor Vinícius (SAO), ao 1', Calleri (SAO), aos 7', Hyoran (RBB), aos 17', e Gabriel Novaes (RBB), aos 41'/2ºT