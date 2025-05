Ponte Preta vira pra cima do São Paulo, vence o jogo e complica vida do Palmeiras

A Ponte Preta venceu o São Paulo de virada por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (19), no Morumbis, pela 11ª rodada do Paulistão. O resultado deixou o time de Campinas em boa situação para garantir sua vaga nas quartas de final e complicou a vida do Palmeiras.





Os gols foram marcados por Calleri, Artur e Éverton Brito. O time da casa saiu na frente no primeiro tempo, mas a Ponte voltou do intervalo melhor e virou o jogo.





O técnico Luis Zubeldía escalou força máxima para tentar garantir a liderança do grupo, mas o time perdeu e acabou saindo vaiado do Morumbis.





O resultado deixou o São Paulo na liderança do grupo C com 16 pontos, mas com o Novorizontino no retrovisor com 15. A liderança do grupo só vai ser definida na última rodada, neste fim de semana.





Já a Ponte Preta foi a 22 pontos e só pode ser ultrapassada pelo Palmeiras caso o time vença suas duas partidas finais. O time de Campinas igualou a pontuação do líder São Bernardo, mas ainda fica na segunda posição pelo número de vitórias.





A equipe de Luis Zubeldía volta a campo no próximo domingo para enfrentar o São Bernardo. O Novorizontino, segundo do grupo do São Paulo, visita o Botafogo-SP.





A Ponte recebe o Red Bull Bragantino na última rodada. O Palmeiras tem pela frente o Botafogo-SP, no Allianz Parque, nesta quinta-feira (20), e fecha a primeira fase visitando o Mirassol.





LANCES IMPORTANTES





Aos 7 minutos, Luciano escapou pela esquerda, passou pela marcação e invadiu a área. Ele tocou para Enzo Díaz, que acompanhava a jogada logo atrás, o argentino tocou para o meio e Bobadilla ajeitou de primeira para Oscar chegar batendo colocado da entrada da área e levando perigo ao gol adversário.





Aos 18, Enzo Díaz cobrou falta do lado esquerdo e Alan Franco subiu na primeira trave desviando para o gol. A bola tinha endereço, mas Diogo Silva foi no alto para fazer boa defesa e salvar a Ponte.





Aos 35, Lucas tocou para Calleri, que fez lindo movimento girando em cima da marcação para deixar a bola passar e ganhar na corrida. Na entrada da área, ele tentou o passe de volta para Lucas, que ultrapassava em velocidade por dentro, mas Diogo Silva se antecipou saindo do gol e ficando com ela antes de Lucas chegar.





Aos 43, a zaga da Ponte vacilou na saída de bola, Lucas roubou pela esquerda, invadiu a área rente à linha de fundo e tocou para trás. Luciano finalizou em cima da marcação e, na sobra, Pablo Maia chegou batendo forte, a bola desviou e passou com muito perigo ao lado do gol de Diogo.





No escanteio originado da jogada anterior, Oscar cobrou no meio da pequena área e encontrou Calleri sozinho. O argentino cabeceou firme, Diogo Silva ainda tocou nela, mas sem a força suficiente para fazer a defesa.





Aos 3 minutos da segunda etapa, a Ponte empatou. Jean Dias cruzou da direita, Arboleda deu um leve desvio no centro da área e a bola sobrou do outro lado para Artur, que empurrou do jeito que deu e venceu Rafael.





Aos 14, o time de Campinas chegou pela esquerda, Léo Oliveira tocou para trás, Artur não pegou bem na bola, mas ela ficou com Éverton Brito no centro da área, que bateu para o fundo das redes.





Já nos acréscimos, o São Paulo foi para a pressão e chegou bem pela direita. Cédric recebeu e chutou cruzado, mas o goleiro Diogo fez boa defesa e a zaga da Ponte afastou o rebote.





SÃO PAULO

Rafael; Igor Vinícius (Erick), Arboleda, Alan Franco (Cédric) e Enzo Díaz (Wendell); Pablo Maia e Bobadilla (Sabino); Lucas, Oscar, Luciano (André Silva) e Calleri. Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar)





PONTE PRETA

Diogo Silva; Sérgio Raphael (Gustavo Teles), Emerson Santos e Danilo Barcelos; Maguinho (Pacheco), Léo Oliveira, Lucas Cândido, Serginho (Luiz Felipe) e Artur; Éverton Brito (Bruno Lopes) e Jean Dias (Vicente Concha). Técnico: Alberto Valentim





Local: Morumbis, em São Paulo-SP

Árbitra: Daiane Muniz

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Leandro Matos Feitosa

VAR: Adriano de Assis Miranda

Amarelos: Danilo Barcelos, Jean Dias, Gustavo Teles e Emerson; Cédric e André Silva

Gols: Calleri (44'/1ºT); Artur (3'/2ºT) e Éverton Brito (14'/2ºT)

Público: 22.138

Renda: R$ 853.044,00