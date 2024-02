Por que a Conmebol anunciou cidade, e não estádio da final da Libertadores

A Conmebol e a AFA confirmaram Buenos Aires como a cidade que será sede da final da Libertadores de 2024, em 30 de novembro. Mas e o estádio? Nada ainda.



A opção de não revelar o nome do local do jogo ainda passa por questões estratégicas e burocráticas.

Ainda assim, o favorito é o Monumental, reformado recentemente e com capacidade para 84 mil torcedores.

Mas bater o martelo do estádio envolve ainda alguns acordos a serem fechados. E detalhes contratuais.

A Conmebol aproveita isso para fazer um certo suspense sobre a definição do estádio.



E também há um tom de precaução. Ano passado, a entidade chegou a anunciar que a final da Sul-Americana seria em Montevidéu, pensando no Estádio Centenário. Mas mudou o jogo para Punta Del Este, em um estádio menor, que pudesse comportar -muito pelas dificuldades logísticas- os torcedores de LDU e Fortaleza sem que ficasse muito vazio.

A Argentina entrou pela primeira vez na rota da final única, que chegará à sexta edição.