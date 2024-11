Por que Flamengo e Corinthians não se entendem em negócio por Hugo Souza

Flamengo e Corinthians não estão se acertando sobre os termos da compra do goleiro Hugo Souza. O prazo vence no próximo sábado (30).





O Corinthians terá de pagar 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) ao Flamengo para ficar com Hugo Souza em definitivo. O contrato de empréstimo prevê o pagamento em quatro parcelas, com vencimentos nos meses de janeiro e julho de 2025 e de 2026. Sem um avalizador, no entanto, a diretoria flamenguista não aceitará o parcelamento da opção de compra.





O Flamengo não aceitou as garantias financeiras apresentadas pelo clube paulista até o momento. O Rubro-negro recusou primeiro o envolvimento da Brax, mesma fiadora da compra de Matheuzinho, e depois a carta do banco Daycoval, não considerado "de primeira linha" pela diretoria flamenguista.





O clube do Parque São Jorge corre contra o tempo para acertar os termos dentro do prazo, que se encerra no próximo dia 30 -data estipulada no contrato. Caso isso não aconteça, outros clubes podem apresentar propostas pelo goleiro ao Flamengo, que afirma já ter possíveis interessados.





O Corinthians afirma que comprará Hugo. O custo total do goleiro para o clube será de R$ 7,3 milhões: R$ 1 milhão já pago pelo empréstimo, mais R$ 1,5 milhão com as três multas pelos jogos em que ele enfrentou o ex-clube, e os R$ 4,8 milhões referentes à porcentagem dos seus direitos. O clube e o jogador já acertaram um contrato válido por quatro temporadas, com o pagamento de luvas e comissões diluídas ao longo do vínculo.





O pagamento pode ser efetuado à vista, mas o Corinthians diz que não tem condição para isso. O presidente alvinegro, Augusto Melo, deu a afirmação em entrevista ao Arena SBT na noite da última segunda (25). Durante a participação do dirigente alvinegro, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ligou para dar a sua versão no programa.





O Flamengo manterá 40% dos direitos econômicos do jogador. O percentual, acertado antes de o goleiro assumir a titularidade no adversário, foi uma forma de o clube se proteger e aproveitar a valorização.





O QUE AUGUSTO MELO E MARCOS BRAZ FALARAM





"A gente está cumprindo o prazo, o que está dentro do contrato. 800 mil euros. O Corinthians não tem essa situação financeira [para pagar à vista]. O jurídico está em contrato com eles, está caminhando bem. Mas há chance zero [de perder Hugo Souza]" - Augusto Melo





"As garantias que foram dadas, me parece que foram as mesmas dadas no [caso] Matheuzinho. Nós tivemos e estando um problema em relação a isso. Então, ficaria muito difícil para o Flamengo, por um segundo jogador, um segundo ativo, receber a mesma garantia que já não conseguiu ou não ficou satisfeito com ela" - Marcos Braz





"O Flamengo não se sente confortável com a garantia que o Corinthians nos dá nesta terça-feira (26). Mas eu tenho certeza que o Corinthians, dentro do prazo, irá efetuar [o pagamento]. Quero deixar claro que não existe essa situação de correr ou achar que foi pouco. O Flamengo mantém 40% do jogador, ele indo bem no Corinthians, o Flamengo se beneficia automaticamente sobre o percentual que vai continuar" - Marcos Braz





RELAÇÃO ESTREMECIDA





Corinthians e Flamengo trocaram farpas ao longo do ano. As diretorias começaram o ano próximas, com Marcos Braz indo à cerimônia de posse de Augusto Melo, mas a relação foi ficando mais conturbada ao longo do ano.





A mudança de data de jogo da semifinal da Copa do Brasil azedou o clima. A cúpula corintiana foi contra à solicitação flamenguista, que foi aceita pela CBF, e o duelo ganhou contornos mais tensos.





Dirigentes do clube paulista estão incomodados com a postura do Flamengo na negociação por Hugo Souza. Do lado carioca, o entendimento é que esta é uma maneira de se resguardar de qualquer calote.