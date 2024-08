Por que reforço que foi 'chapéu' no Flamengo ainda não estreou no São Paulo

O volante Marcos Antônio, que chegou após 'chapéu' do São Paulo no Flamengo, já figurou três vezes no banco de reservas, mas ainda não estreou no São Paulo. Por quê?



O jogador se apresentou abaixo da média fisicamente. Ele vem melhorando, mas ainda não está 100% pronto.

O ritmo de jogo também preocupa. Marcos Antônio não atua desde o final de abril, quando entrou em campo pelo PAOK (GRE).



É um jogador que chegou agora. Está seguindo a etapa de adaptação. No momento que Luis decidir que está apto, vai jogar. Seguramente temos muitos jogos seguidos, ele está entrando em ritmo. Há um mês não trabalhava com bola, só com personal, mas não é a mesma coisa. É um jogador interessante, por isso a diretoria o trouxe e a nossa parte é lhe dar as ferramentas para quando estiver à disposição possa ajudar a equipe Carlos Gruezo, auxiliar de Zubeldía, em entrevista coletiva

O volante não estreou contra o Goiás porque que a avaliação é que seria um jogo muito disputado fisicamente. Ele ficou no banco nas duas partidas contra os goianos e também contra o Flamengo.



Há uma boa chance de estreia diante do Atlético-GO. O entendimento é que a partida pode ser mais leve e em gramado melhor no MorumBIS.



O momento de Luiz Gustavo também faz com que Zubeldía não apresse a estreia. O volante de 37 anos tem encantado o técnico argentino nos treinos e nos jogos.