São Paulo fica em empate sem sal com Goiás e faz o suficiente para avançar

São Paulo e Goiás empataram por 0 a 0 na noite desta quinta-feira (8), na Serrinha, e o Tricolor avançou para as quartas de final da Copa do Brasil.



O time paulista venceu a primeira partida por 2 a 0 no MorumBIS, gols de Luciano e Calleri. O São Paulo poderia até perder por um gol de diferença que estaria classificado.

Mesmo com a vantagem, Zubeldía escalou força máxima. A equipe, porém, não teve uma boa atuação e ficou no 0 a 0.



O adversário das quartas depende de sorteio ainda sem data definida. Vasco, Athletico, Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Corinthians e Juventude completam a próxima fase do torneio.

O Tricolor volta a campo neste domingo (11), às 16h, para enfrentar o Atlético-GO no MorumBIS.



FORÇA MÁXIMA, FUTEBOL MÍNIMO

O técnico Luis Zubeldía escalou o São Paulo com força máxima, forçando inclusive o sexto jogo consecutivo do volante Luiz Gustavo, de 37 anos. Apesar do time completo, o Tricolor teve atuação bastante abaixo da média na parte ofensiva e praticamente não assustou o goleiro Tadeu.



Na fase defensiva, porém, o São Paulo soube desarmar as tentativas de ataque do Goiás e Rafael trabalhou pouco no jogo. Na maior parte do tempo, o Tricolor tentou ficar com a bola e trocar passes para esfriar o ímpeto goiano e deixar o tempo do jogo passar com a vantagem no placar.

No fim do jogo, Alan Franco chutou uma bola em direção ao torcedor do Goiás, e Thiago Galhardo foi tirar satisfação com o argentino. Os dois discutiram e trocaram empurrões perto da linha de fundo e ambos foram expulsos de campo. A confusão ganhou proporções maiores com a chegada de outros jogadores e gerou uma chuva de copos d'água no gramado, acertando o zagueiro Arboleda e o goleiro Rafael.



LANCES IMPORTANTES

Tadeu! Aos 40 minutos do segundo tempo, Tadeu evitou uma nova derrota do Goiás. Michel Araujo recebeu na direita, avançou, girou bonito na entrada da área e finalizou cruzado de esquerda para grande defesa do goleiro do Esmeraldino.



Pra fora! Nos acréscimos do segundo tempo, o Goiás teve sua melhor chance. Em escanteio cobrado, a bola ficou no meio da área e Welliton finalizou, mas a bola subiu e foi por cima do gol de Rafael.

Ficha Técnica



Goiás 0 x 0 São Paulo





GOIÁS

Tadeu; Dieguinho, Messias, David Braz e Sander; Nathan Melo (Wellington), Rafael Gava (Thiago Galhardo) e Luiz Henrique (Régis); Welitton, Matheus Gonçalves (Pedrinho) e Ângelo Rodríguez (Edu). Técnico: Vagner Mancini





SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas (Michel Araujo), Luciano (Rato) e Ferreira (Nestor); Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía





Estádio: Serrinha, em Goiânia-GO

Juiz: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Felipe Alan Costa e Oliveira (MG)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Luciano, Maxi Cuberas, Ferreira, Welington, Rafinha e Rafael; Ângelo e David Braz

Cartões vermelhos: Alan Franco; Thiago Galhardo