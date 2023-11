Pouco tempo, mas nos braços do povo: como Endrick viveu primeira convocação

Endrick fez seus primeiros jogos pela seleção brasileira nesta Data Fifa, contra Colômbia e Argentina. Não teve muitos minutos em campo, mas já caiu nas graças da torcida e de seus companheiros durante sua primeira convocação.







Poucos minutos e a esperança de ser o futuro. Endrick atuou por apenas 26 minutos somando os dois jogos, mas quando foi chamado por Fernando Diniz no jogo contra Argentina o Maracanã explodiu. O estádio comemorou como um gol a entrada de um jovem de 17 anos que já está negociado com o Real Madrid, e pode ser um dos principais nomes dessa nova geração da seleção.





O atacante do Palmeiras aproveitou sua primeira convocação para se enturmar com os companheiros, demonstrou muita personalidade na coletiva de imprensa que participou na Granja Comary e foi abraçado pela torcida — com diversos seguidores nas redes sociais e a celebração de todos quando foi chamado para entrar em campo.

A seleção fez Endrick 'bombar' nas redes sociais. Endrick ganhou mais de um milhão de novos seguidores (somados Instagram, Tik Tok e Twitter). Endrick é disparado o jogador do Palmeiras com mais seguidores no Instagram, com 4 milhões. Depois aparecem Dudu, com 2,2 mi, Weverton e Raphael Veiga, com 1,8 mi, e Gustavo Gómez e Rony, 1,5 mi.





A chegada de Endrick à seleção coincidiu com um momento de virada de página em relação à fornecedora de material esportivo do atacante. A New Balance, nova parceira do jogador no lugar da Nike, lançou um modelo exclusivo.

Nos primeiros dias na Granja Comary, Endrick ficou mais próximo a Raphael Veiga, seu parceiro de Palmeiras, e aos poucos foi se soltando, apesar da timidez notada por outros colegas de seleção.

O jogador recebeu o incentivo da família in loco depois do treino de sábado. Isso ajudou no acolhimento posterior à derrota para a Colômbia.

PLANO PARA SER ÍDOLO NACIONAL





Em setembro do ano passado, o Palmeiras venceu o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, e se tornou bicampeão brasileiro sub-20. Endrick foi o autor do gol do título, mas pediu desculpas por ter comemorado na frente da torcida rival: "Não é por acaso nada disso. Vou pegar o celular, também, para mostrar para os meus fãs. Pretendo ganhar o coração de todo o Brasil, pessoal inteiro, quero ganhar o coração dos brasileiros". Estar na seleção brasileira ajuda o jovem a acelerar esse processo.

Endrick foi tema de diversas perguntas dos jornalistas durante a Data Fifa. O técnico Fernando Diniz, o zagueiro Marquinhos e o meio-campista Bruno Guimarães não pouparam elogios ao jovem.





"Vive grande momento, por isso veio à seleção. Vou contribuir com o que eu puder, mas ele não precisa ser pressionado. É baixar expectativa pois não podemos esperar tudo com 17 anos, mas tem potencial gigantesco. Pode se tornar lendário daqui um tempo. Está na perspectiva, mas é procurar deixá-lo leve para produzir e atingir esse nível", disse Diniz.

"Acho que é um talento enorme que a gente está vendo nascer. É um grande jogador. Está um pouco tímido, mas é normal. A gente está tentando chamar ele para conversar", afirmou Bruno Guimarães.





"Primeiro contato que tive, primeiros treinamentos, dá pra ver que é um menino de muito potencial. Isso confirma tudo que eu escutava, que eu via as pessoas falando do momento que ele vive no Palmeiras. Dentro de campo tem uma personalidade grande, potencial grande. É um menino que pode ajudar a gente no futuro, no presente já também, mas no futuro próximo", disse Marquinhos.





Após alguns dias com a seleção brasileira, Endrick volta ao Palmeiras com a missão de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. O clube alviverde entra em campo no próximo domingo (25), às 18h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, no Castelão, pela 35ª rodada.