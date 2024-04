Premier League vai usar impedimento semiautomático na próxima temporada

Premier League vai implementar a tecnologia do impedimento semiautomático na próxima temporada .



"Na reunião de acionistas da Premier League, os clubes concordaram por unanimidade com a introdução da tecnologia de impedimento semiautomático", diz o comunicado divulgado pela liga.

"A tecnologia fornecerá um posicionamento mais rápido e consistente da linha de impedimento virtual, com base no rastreamento óptico do jogador, e produzirá gráficos de transmissão de alta qualidade para garantir uma experiência aprimorada no estádio e na transmissão para os torcedores", completa a nota.



Essa tecnologia visa reduzir tempo de checagem do VAR em impedimentos e aumentar o tempo de bola rolando. Ela é baseada em rastreamento óptico do jogador, com 12 câmeras de rastreamento para a bola e 29 pontos de dados de cada jogador.



A previsão de introdução dessa tecnologia no Campeonato Inglês é entre setembro e novembro deste ano. Essa ferramenta já foi usada em competições como Copa do Mundo, Mundial de Clubes, Liga dos Campeões e Campeonato Italiano.